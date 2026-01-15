Держгеонадр втретє не змогла продати нафтогазову ділянку на Полтавщині

Третій аукціон із продажу Венеславівської нафтогазової ділянки в Полтавській області, що мав пройти 15 січня на майданчику "Prozorro.Продажі", не відбувся.

Як пише ExPro, аукціон, як і попереднього разу, не відбувся через малу кількість зареєстрованих учасників, що бажали придбати спецдозвіл.

Так, цього разу лише одна компанія подала свою пропозицію для участі в аукціоні – ТОВ "Газ-МДС" з групи "Надра-Геоінвест" Олександра Кацуби.

Компанія запропонувала 24,55 млн грн, тоді як стартова ціна становила 20,56 млн грн.

На попередньому аукціоні, що мав відбутися 30 грудня, ділянку також не вдалося продати через відсутність попиту.

Стартова ціна тоді становила 30,84 млн грн.

Аукціон 11 грудня зі стартовою ціною 41,1 млн грн теж не завершився успіхом.

Ініціатором торгів було ТОВ "Нафтахімгруп".

Відтак, імовірно, що Державна служба геології та надр України виставлятиме Венеславівську ділянку на аукціон повторно, черговий раз знизивши ціну.

Про ділянку

Венеславівська ділянка розташована у Миргородському районі Полтавської області. Площа ділянки складає 47,6 км кв. Район розташування Венеславівської ділянки відноситься до Глинсько-Солохівського газонафтоносного району, де відкриті Яблунівське, Глинсько-Розбишівське і Харківцівське нафтогазаконденсатні родовища та Свистунківсько-Червонолуцьке, Клинсько-Краснознам'янське, Середняківське газоконденсатні родовища.

Про учасника аукціону

ТОВ "Газ-МДС" заснована у 1996 року в Києві, як свідчать дані аналітичної платформи YouControl.

"Газ-МДС" входить до групи "Надра-Геоінвест" Олександра Кацуби.

"Газ-МДС" з групи "Надра-Геоінвест" на початку грудня придбала Любинецьку площу на Львівщині за понад 110 млн грн. У грудні 2023 року "Надра-Геоівенст" увійшла до топ-3 приватних газовидобувних компаній України.

Згідно з даними ExPro Gas&Oil Monthly, "Надра-Геоінвест" у листопаді 2025 року видобула майже 43 млн кубометрів природного газу, на 28% більше, ніж у листопаді 2024 року.

Компанія залишається на третьому місці серед приватних газовидобувних компаній України за обсягами видобутку, поступаючись лише ДТЕК та "ЕСКО-Північ".

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Як повідомлялося, на початку грудня Державна служба геології та надр України продала спеціальний дозвіл на розробку Любинецької нафтогазової площі у Львівській області. Кошти від продажу надійдуть до державного бюджету та поповнять Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови відповідно до міжнародних зобов'язань України.