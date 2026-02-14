Дописи з могили: Meta запатентувала ШІ, який імітує активність користувача в соцмережах, зокрема після його смерті

Компанія Meta отримала патент на велику мовну модель, яка здатна імітувати активність людини в соціальних мережах у періоди її відсутності, включаючи смерть.

Про це повідомляє Business Insider.

"Мовна модель може бути використана для моделювання користувача, коли він відсутній у системі соціальної мережі, наприклад, коли користувач робить тривалу перерву або якщо користувач помер", – йдеться у патенті.

Технологія передбачає створення цифрового клону користувача на основі зібраних персональних даних, зокрема його активності на платформі: коментарів, лайків та опублікованого контенту.

Завдяки цим даним клон здатен аналізувати, як саме людина поводиться в соціальних мережах, і відтворювати цю поведінку: підтримувати активність профілю, ставити лайки, писати коментарі, відповідати на повідомлення. Патент також описує можливість імітації голосових та відеодзвінків.

У документах розробники пояснили, для чого така технологія може знадобитися користувачам. На їхню думку, вона буде корисною насамперед для блогерів, які заробляють на створенні контенту і хочуть взяти паузу чи відпочити від постійного ведення соціальних мереж.

Думка експертів

Едіна Гарбінджа, професорка юридичного факультету Бірмінгемського університету з Великої Британії, висловлює певні занепокоєння щодо цієї технології. Вона спеціалізується на цифрових правах та питаннях конфіденційності після смерті людини.

"Це стосується не тільки правових аспектів, а й цілого комплексу важливих соціальних, етичних та глибоко філософських питань", ‒ зазначила Гарбінджа.

Як повідомлялося, регулятори конкуренції Європейського Союзу звинуватили компанію Meta Platforms у порушенні антимонопольного законодавства через блокування конкурентів у сфері штучного інтелекту в месенджері WhatsApp.

Європейська Комісія попередила американського технологічного гіганта про можливе запровадження тимчасових заходів. Цей крок став реакцією на рішення Meta від 15 січня, коли компанія запровадила політику, яка дозволяє використовувати в WhatsApp виключно власного помічника Meta AI.

Ну і до чого це? Якійсь бред. Навіщо копіювати живу людину штучнім інтелектом після її смерті? Це ж нівелює цінність живої людини, її досвіду, її поглядів, та ставить уу один ряд людей і їх іграшку - ШІ.
14.02.2026 17:56 Відповісти
виявляється педофіл трумп це ще не дно цього світу...
15.02.2026 08:13 Відповісти

