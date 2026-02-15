Відзавтра на кордоні з Румунією на півтора місяця обмежать рух транспорту

У пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією діятимуть обмеження руху в зв'язку з ремонтом мосту через Тису.

Як повідомили в Державій прикорднній службі України, тимчасові обмеження руху транспортних засобів запроваджуються з 16 лютого.

"У будні дні з 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів буде тимчасово призупинятися. Пішохідне сполучення здійснюватиметься без обмежень", – сказано в повідомленні.

Обмеження попередньо триватимуть до 3 квітня.

