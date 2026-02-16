Uber планує вийти на 7 нових ринків у Європі, – FT

Сервіс таксі Uber планує цього року розгорнути свій бізнес доставки в семи нових країнах Європи.

Як пише Reuters із посиланням на Financial Times, американська компанія запустить послуги на європейських ринках, включно з Чехією, Грецією та Румунією.

Такий крок, за розрахунками компанії, забезпечить додаткові $1 млрд валового обсягу замовлень протягом наступних трьох років.

Розширення бізнесу Uber також заплановано в Австрії, Данії, Фінляндії та Норвегії.

