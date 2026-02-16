Uber планує вийти на 7 нових ринків у Європі, – FT
Сервіс таксі Uber планує цього року розгорнути свій бізнес доставки в семи нових країнах Європи.
Як пише Reuters із посиланням на Financial Times, американська компанія запустить послуги на європейських ринках, включно з Чехією, Грецією та Румунією.
Такий крок, за розрахунками компанії, забезпечить додаткові $1 млрд валового обсягу замовлень протягом наступних трьох років.
Розширення бізнесу Uber також заплановано в Австрії, Данії, Фінляндії та Норвегії.
Раніше в лютому стало відомо, що Міністерство розвитку громад та територій України пропонує встановити адміністративну відповідальність для водіїв за порушення вимог у сфері перевезень пасажирів на таксі та легковими автомобілями на замовлення.
Перед тим стало відомо, що сервіс таксі Uklon із 00:00 22 січня розпочав цілодобову роботу своїх застосунків виклику авто та доставки ще в 16 містах України.
Як повідомлялося, сервіси виклику таксі Uklon та Bolt відновили цілодобову роботу в Києві із 17 січня.
