Угорщина та Словаччина просять дозволити транзит російської нафти через Хорватію замість України

Уряди Угорщини та Словаччини просить Хорватію дозволити транзит російської сирої Адріатичним нафтопроводом (JANAF), що з'єднує термінал на острові Крк з цими двома країнами, поки основний маршрут через Україну залишається заблокованим.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Bloomberg.

Транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" через Україну зупинений з кінця січня, коли Росія завдала удару по найбільшій нафтоперекачувальній станції, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який залишається відданим ідеї закупівлі російських енергоносіїв, також часто брав участь у дебатах із сусідньою Хорватією щодо доступу до Адріатичного трубопроводу.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, напередодні увечері держсекретар США Марко Рубіо прибув з офіційним візитом до Будапешта. Енергетична політика, ймовірно, також буде обговорюватися під час його переговорів з Орбаном.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в тому, що вона нібито не відновлює постачання російської нафти нафтопроводом "Дружба" через "політичні мотиви", хоча має таку технічну можливість.

Голова уряду Словаччини Роберт Фіцо у неділю повторив тезу про те, що Україна використовує трубопровід "Дружба" для політичного впливу.