Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини нафта Експорт нафти РФ
2 212 9

Угорщина та Словаччина просять дозволити транзит російської нафти через Хорватію замість України

Угорщина та Словаччина просять дозволити транзит російської нафти через Хорватію замість України

Уряди Угорщини та Словаччини просить Хорватію дозволити транзит російської сирої Адріатичним нафтопроводом (JANAF), що з'єднує термінал на острові Крк з цими двома країнами, поки основний маршрут через Україну залишається заблокованим.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Bloomberg.

Транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" через Україну зупинений з кінця січня, коли Росія завдала удару по найбільшій нафтоперекачувальній станції, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який залишається відданим ідеї закупівлі російських енергоносіїв, також часто брав участь у дебатах із сусідньою Хорватією щодо доступу до Адріатичного трубопроводу.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, напередодні увечері держсекретар США Марко Рубіо прибув з офіційним візитом до Будапешта. Енергетична політика, ймовірно, також буде обговорюватися під час його переговорів з Орбаном.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в тому, що вона нібито не відновлює постачання російської нафти нафтопроводом "Дружба" через "політичні мотиви", хоча має таку технічну можливість.

Голова уряду Словаччини Роберт Фіцо у неділю повторив тезу про те, що Україна використовує трубопровід "Дружба" для політичного впливу.

Автор: 

Угорщина (602) дружба (77) нафта (5514) росія (15710) санкції (4886) Словаччина (385)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так вони ж самі казали, шо цей ирубопровід не підходить їм. Вже підходить?
показати весь коментар
16.02.2026 09:53 Відповісти
Тобто будуть допомагати кацапам.
показати весь коментар
16.02.2026 10:14 Відповісти
"Транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" через Україну зупинений з кінця січня, коли Росія завдала удару по найбільшій нафтоперекачувальній станції ..."

Цікаво - доки Путло Погане не втрутилось , то Найвеличніший за майже 4 роки війни не спромігся закрутити вентиль цього нафтопроводу ... в такі дивні часи живемо !
показати весь коментар
16.02.2026 10:22 Відповісти
війна триває 12 рік , це так для розуміння .
показати весь коментар
16.02.2026 10:47 Відповісти
Завжди дивуюсь саме нашим чиновникам!
На тендерах за державні кошти України продовжують закуповувати нафтопродукти MOL !!!
Офіс цієї компанії є у мацкві, так якого хєра ми самі підтримуємо рашку і киваємо в сторону когось?
Де санкції України та РНБО України?
Все нормально?
показати весь коментар
16.02.2026 11:46 Відповісти
Де у нас можна закупити нафтопродукти MOL?
показати весь коментар
16.02.2026 14:39 Відповісти
поки основний маршрут через Україну залишається заблокованим
А нам тут кажуть, що просто зараз нафту качаємо, ***** гроші заробляти допомагаємо.
показати весь коментар
16.02.2026 12:39 Відповісти
Невідомий дгон може пошкодити і JANAF
показати весь коментар
16.02.2026 15:35 Відповісти
США ,ВОРОГІВ УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, НЕ ЗАЛИШУТЬ СВОЄЇ ДОПОМОГИ
показати весь коментар
16.02.2026 15:44 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 