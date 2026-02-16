Ціни на нафту стабілізуються на тлі очікування переговорів між США та Іраном щодо ядерної програми

16 лютого ціни на нафту майже не змінилися, оскільки інвестори оцінюють можливий вплив майбутніх переговорів між США та Іраном, покликаних знизити напруженість на тлі очікуваного збільшення постачань ОПЕК+.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent станом на 03:58 за Гринвічем додали 3 центи і становили $67,78 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 2 центи до $62,91 за барель.

Минулого тижня обидва еталонні контракти завершили зниженням: Brent втратила близько 0,5%, а WTI – приблизно 1% після того, як заяви президента США Дональда Трампа про можливість досягнення угоди з Тегераном протягом наступного місяця спричинили падіння котирувань у четвер.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Другий раунд американо-іранських переговорів має відбутися у Женеві у вівторок. Його проведуть після поновлення діалогу на початку місяця, що має на меті розв’язання давньої суперечки щодо ядерної програми Тегерана та недопущення нового військового загострення.

Іран заявив про готовність укласти ядерну угоду зі США, яка забезпечила б економічні вигоди обом сторонам. Також планується обговорення інвестицій в енергетичний та гірничодобувний сектори і можливі закупівлі літаків.

Як повідомлялося, 8 країн, що беруть участь в угоді ОПЕК+ – Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман – розглядають можливість підвищення квот на видобуток нафти, починаючи з квітня.

Очікується, що відповідне рішення можуть ухвалити під час зустрічі 1 березня. Співрозмовники агентства зазначають, що країни-партнери дедалі більше схиляються до збільшення обсягів видобутку, враховуючи сезонне зростання світового попиту влітку та високі ціни на нафту на тлі напруженості у відносинах між США та Іраном.