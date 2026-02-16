Ціна на золото знову впала нижче $5000 за унцію на тлі даних про інфляцію в США

Ціна на золото опустилася нижче $5000 за унцію, оскільки трейдери фіксували прибутки після зростання на попередній сесії, викликаного помірними даними про інфляцію в США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Вартість жовтого металу впала до 1,5 % після зростання на 2,4 % у п’ятницю, коли незначне підвищення індексу споживчих цін у США за січень зменшило побоювання щодо більшого стрибка. Це підвищило ймовірність того, що Федеральна резервна система знизить відсоткові ставки – фактор, що підтримує дорогоцінні метали, які не приносять відсоткового доходу.

Наприкінці січня ціна на золото злетіла до рекордного рівня понад $5 595, оскільки хвиля спекулятивних покупок підштовхнула його до критичної точки, перш ніж різке падіння на початку місяця відкинуло метал нижче $4 500. В умовах нестабільної торгівлі золото відновило приблизно половину своїх втрат з того часу.

У Китаї цього тижня ринки закриті через святкування Нового року за місячним календарем. Попит на дорогоцінні метали в країні останніми місяцями був значним, що змусило владу роздрібного центру Шеньчженя виступити з суворим попередженням про "незаконну діяльність із торгівлі золотом".

Срібло подешевшало на 2,1 % до $75,82 за унцію. Платина та паладій також торгувалися нижче. Індекс спотового долара Bloomberg, індикатор курсу американської валюти, завершив попередню сесію зі зниженням на 0,1 %.

Як повідомлялося, Росія отримала несподівані надприбутки завдяки зростанню світових цін на золото після початку повномасштабної війни в Україні – обсяги цих прибутків співставні з сумами суверенних активів, заморожених у Європі через санкції.

Вартість золота в резерві Банку Росії зросла більш ніж на $216 млрд з лютого 2022 року. Водночас російський центральний банк останніми роками утримувався як від масштабних закупівель дорогоцінного металу, так і від використання наявних золотих резервів.