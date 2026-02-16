У січні надходження від туристичного збору зросли на 14%: які регіони сплатили найбільше?
У січні 2026 року місцеві бюджети отримали 28,4 млн грн туристичного збору, що на 14,3 % більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли надходження становили 24,9 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
Найбільші суми туристичного збору надійшли до бюджетів таких регіонів:
- Львівська область – 5,9 млн грн
- Івано‑Франківська область – 5,6 млн грн
- Київ – 5,6 млн грн
- Закарпатська область – 3 млн грн
Під час тимчасового проживання у готелях, хостелах, садибах та інших місцях розміщення туристичний збір сплачують:
- громадяни України
- іноземці
- особи без громадянства
Хто не є платниками туристичного збору:
- особи з інвалідністю
- діти з інвалідністю
- особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого)
- ветерани війни
Як повідомлялося, за підсумками 2025 року до місцевих бюджетів надійшло 359 млн грн туристичного збору, що на 86 млн грн, або на 31,5 %, перевищує показник 2024 року. Лідерами за обсягами надходжень минулого року стали Київ із 70,6 млн грн, Львівська область – 63,1 млн грн, Івано‑Франківська область – 46,2 млн грн та Закарпатська область – 31,9 млн грн.
