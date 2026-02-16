Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини туризм
304 0

У січні надходження від туристичного збору зросли на 14%: які регіони сплатили найбільше?

турист

У січні 2026 року місцеві бюджети отримали 28,4 млн грн туристичного збору, що на 14,3 % більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли надходження становили 24,9 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Найбільші суми туристичного збору надійшли до бюджетів таких регіонів:

  • Львівська область – 5,9 млн грн
  • Івано‑Франківська область – 5,6 млн грн
  • Київ – 5,6 млн грн
  • Закарпатська область – 3 млн грн

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Під час тимчасового проживання у готелях, хостелах, садибах та інших місцях розміщення туристичний збір сплачують:

  • громадяни України
  • іноземці
  • особи без громадянства

Хто не є платниками туристичного збору:

  • особи з інвалідністю
  • діти з інвалідністю
  • особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого)
  • ветерани війни

Як повідомлялося, за підсумками 2025 року до місцевих бюджетів надійшло 359 млн грн туристичного збору, що на 86 млн грн, або на 31,5 %, перевищує показник 2024 року. Лідерами за обсягами надходжень минулого року стали Київ із 70,6 млн грн, Львівська область – 63,1 млн грн, Івано‑Франківська область – 46,2 млн грн та Закарпатська область – 31,9 млн грн.

Автор: 

бюджет (2170) надходження (18) збір (112) туризм (798)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 