У січні надходження від туристичного збору зросли на 14%: які регіони сплатили найбільше?

У січні 2026 року місцеві бюджети отримали 28,4 млн грн туристичного збору, що на 14,3 % більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли надходження становили 24,9 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Найбільші суми туристичного збору надійшли до бюджетів таких регіонів:

Львівська область – 5,9 млн грн

Івано‑Франківська область – 5,6 млн грн

Київ – 5,6 млн грн

Закарпатська область – 3 млн грн

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Під час тимчасового проживання у готелях, хостелах, садибах та інших місцях розміщення туристичний збір сплачують:

громадяни України

іноземці

особи без громадянства

Хто не є платниками туристичного збору:

особи з інвалідністю

діти з інвалідністю

особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого)

ветерани війни

Як повідомлялося, за підсумками 2025 року до місцевих бюджетів надійшло 359 млн грн туристичного збору, що на 86 млн грн, або на 31,5 %, перевищує показник 2024 року. Лідерами за обсягами надходжень минулого року стали Київ із 70,6 млн грн, Львівська область – 63,1 млн грн, Івано‑Франківська область – 46,2 млн грн та Закарпатська область – 31,9 млн грн.