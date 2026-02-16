Україна отримала грант від Японії та Канади на $690 мільйонів: гроші підуть на виплату пенсій і субсидій

Україна отримала від Японії та Канади грант у розмірі $690 млн. Кошти надійшли в межах механізму ERA країн G7 через програму Світового банку PEACE in Ukraine.

Це перший транш від Японії та останній транш від Канади, профінансовані в межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine країн G7 загальним обсягом $50 млрд, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Залучені кошти надійшли до загального фонду державного бюджету України і будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків держави, зокрема пенсійних виплат і програм соціальної підтримки населення, включно з житлово‑комунальними субсидіями.

Грантове фінансування надається за рахунок внесків міжнародних партнерів:

$544 млн – внесок уряду Японії;

$146 млн – внесок Канади;

$0,8 млн – кошти Цільового фонду багатьох донорів проєкту PEACE in Ukraine.

Реалізацію механізму ERA розпочато наприкінці 2024 року. Загальний внесок Канади в межах цієї ініціативи становить 5 млрд канадських доларів (майже $3,6 млрд), з яких два попередні транші обсягом 2,5 млрд та 2,3 млрд канадських доларів Україна отримала навесні та влітку 2025 року. Внесок Японії в механізм фінансової підтримки України країнами G7 передбачається у розмірі 471,9 млрд японських єн (понад $3 млрд).

Як повідомлялося, 6 лютого Міністерство фінансів та Світовий банк підписали угоду про надання грантового фінансування на загальну суму $690,8 млн. Залучене грантове фінансування надійде до загального фонду державного бюджету України і буде спрямоване на покриття ключових державних видатків, зокрема пенсійних виплат та реалізацію програм соціальної допомоги, включно з житлово‑комунальними субсидіями.