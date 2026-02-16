Китай повністю скасувує імпортні мита для всіх країн Африки

Китай оголосив, що з 1 травня 2026 року скасовує імпортні мита для всіх африканських країн, окрім Есватіні, яка підтримує дипломатичні відносини з Тайванем.

Про це заявив лідер КНР Сі Цзіньпін, повідомляє China Daily.

Водночас Китай планує продовжити переговори та підписання угод про економічне партнерство для спільного розвитку, а також розширювати доступ африканського експорту до китайського ринку шляхом модернізації "зеленого каналу" та інших заходів.

Сі Цзіньпін підкреслив, що ці нові ініціативи з відкритості на високому рівні створять нові можливості для розвитку Африки та сприятимуть спільному прагненню Китаю та Африки до модернізації.

Він додав, що Китай готовий співпрацювати з африканськими країнами для поглиблення взаємовигідної співпраці, зміцнення взаєморозуміння та спільної прихильності, а також "спільно будувати новий розділ китайсько-африканської спільноти зі спільним майбутнім".

Як повідомлялося, Міністерство торгівлі Китаю оголосило про запровадження тарифів до 19,8 % на імпорт свинини з Європейського Союзу, що значно нижче за попередній рівень у 62,4 %. Заява була оприлюднена після розслідування, ініційованого Китаєм щодо імпорту європейської свинини, на тлі запровадження ЄС тимчасових тарифів на китайські електромобілі.

Крім того, Пекін ввів антидемпінгові мита на європейський бренді, зокрема французький коньяк, хоча великі виробники були звільнені від них. Імпорт молочних продуктів з ЄС також підлягав антидемпінговому розслідуванню.