Понад 80% українців проти введення податку на посилки з-за кордону, – опитування

Майже третина українців (29%) протягом останнього року отримувала міжнародні посилки, в абсолютній більшості випадків їхня вартість не перевищувала 50 євро.

Такий ціновий діапазон є найпоширенішим як серед заможніших, так і серед менш забезпечених громадян, свідчать результати дослідження соціологічної групи Rating Group.

Загалом майже 90% посилок із-за кордону мали вартість до 100 євро, свідчать дані опитування. Зокрема у 68% випадків вартість міжнародних посилок, які отримували українці, становила до 50 євро, у 19% – від 50 до 100 євро, у 5% випадків – від 100 до 150 євро і лише у 2% – понад 150 євро. Ще 6% опитаних, які отримувати міжнародні посилки, не змогли пригадати їх точну вартість.

При цьому, серед тих, хто отримував товари з-за кордону, майже третина (29%) замовляла речі, які допомагали подолати наслідки енергетичної кризи. Найпопулярнішими товарами в міжнародних посилках залишаються одяг і взуття (45%), а також павербанки, акумулятори та зарядні пристрої (26%).

Водночас абсолютна більшість респондентів (82%) категорично проти запровадження 20% ПДВ для всіх міжнародних посилок.

Як українці оцінюють значення міжнародних посилок:

більшість українців (64%) вважають міжнародні поштові посилки важливими в умовах війни, причому чверть опитаних називає їх критично важливими;

абсолютна більшість (79%) переконана, що подорожчання міжнародних посилок негативно позначиться на волонтерській діяльності та обороноздатності країни;

ще більше українців (85%) вважають, що затримки в доставці міжнародних посилок матимуть негативний вплив на ці сфери.

Водночас близько половини українців регулярно користуються послугами внутрішньої поштової доставки посилок ‒ отримують або відправляють їх щонайменше раз на кілька місяців. Серед них понад третина робить це кілька разів на місяць.

Як повідомлялося, "Укрпошта" запровадила нові правила для міжнародної доставки. Відтепер усі міжнародні посилки, які не були отримані адресатом за кордоном, повертаються відправнику в Україну безкоштовно.

Зміна стосується всіх, хто надсилає посилки за межі України. Раніше зворотна доставка таких посилок коштувала відправнику в середньому від $30 до $100 залежно від ваги та країни призначення.