Понад 80% українців проти введення податку на посилки з-за кордону, – опитування

Майже третина українців (29%) протягом останнього року отримувала міжнародні посилки, в абсолютній більшості випадків їхня вартість не перевищувала 50 євро.

Такий ціновий діапазон є найпоширенішим як серед заможніших, так і серед менш забезпечених громадян, свідчать результати дослідження соціологічної групи Rating Group.

Загалом майже 90% посилок із-за кордону мали вартість до 100 євро, свідчать дані опитування. Зокрема у 68% випадків вартість міжнародних посилок, які отримували українці, становила до 50 євро, у 19% – від 50 до 100 євро, у 5% випадків – від 100 до 150 євро і лише у 2% – понад 150 євро. Ще 6% опитаних, які отримувати міжнародні посилки, не змогли пригадати їх точну вартість.

При цьому, серед тих, хто отримував товари з-за кордону, майже третина (29%) замовляла речі, які допомагали подолати наслідки енергетичної кризи. Найпопулярнішими товарами в міжнародних посилках залишаються одяг і взуття (45%), а також павербанки, акумулятори та зарядні пристрої (26%).

Водночас абсолютна більшість респондентів (82%) категорично проти запровадження 20% ПДВ для всіх міжнародних посилок.

Як українці оцінюють значення міжнародних посилок:

  • більшість українців (64%) вважають міжнародні поштові посилки важливими в умовах війни, причому чверть опитаних називає їх критично важливими;
  • абсолютна більшість (79%) переконана, що подорожчання міжнародних посилок негативно позначиться на волонтерській діяльності та обороноздатності країни;
  • ще більше українців (85%) вважають, що затримки в доставці міжнародних посилок матимуть негативний вплив на ці сфери.

Водночас близько половини українців регулярно користуються послугами внутрішньої поштової доставки посилок ‒ отримують або відправляють їх щонайменше раз на кілька місяців. Серед них понад третина робить це кілька разів на місяць.

Як повідомлялося, "Укрпошта" запровадила нові правила для міжнародної доставки. Відтепер усі міжнародні посилки, які не були отримані адресатом за кордоном, повертаються відправнику в Україну безкоштовно.

Зміна стосується всіх, хто надсилає посилки за межі України. Раніше зворотна доставка таких посилок коштувала відправнику в середньому від $30 до $100 залежно від ваги та країни призначення.

Топ коментарі
+6
особисто ЗЕленому поцу все приходить контрабасом (спитайте у Ванюшки Баканова), тож йому на ті податки плювати, воно отродясь в Україні податки практично не платило, все виводило в офшори та на криптогаманці.
16.02.2026 17:05 Відповісти
+6
А з чого ти взяв,що хтось хоче підтримувати місцевих підприємців,котрі не платять податки,не вводять касові апарати ??? Купляючи у китайців на Алі напряму-ми підтримуємо тільки їх,а купляючи на ринку чи в магазинах -також у ктайців і ще добавляються наші хитросракі підприємці.Логіки рівно "зеро".
16.02.2026 17:44 Відповісти
+6
Ніяких проти. Платіть, це вам відплата за голосування в 2019 році. Дави їх Зеля разом зі "слугами", щоб аж тирса сипалася. На наступні вибори будуть бігти, повзти і рачки лізти, щоб зробити правильний вибір, якщо доживуть.
16.02.2026 19:08 Відповісти
я продаю на ОЛХ і купую на Алі і Тему , вже спорами виграв у китайців 10000 грн
16.02.2026 16:36 Відповісти
Обдираєш вузькоглазих??дивись ..вони теж мають доступ до твого банківського рахунку
16.02.2026 16:41 Відповісти
в мене друга картка під алі ,там лежить 100грн ,коли купую переводю на неї кошти
16.02.2026 16:53 Відповісти
Не думай шо все так просто ..твій телефон і ноутбук китайські і половина програм китайські...і які вони функції виконують не відомо тобі ,,,вся інформація іде через китайські сервера
16.02.2026 16:58 Відповісти
у мене IPHone
16.02.2026 17:00 Відповісти
Айфони виробляють і збирають у Китаї (на заводах Foxconn та Pegatron), що забезпечує близько 90% світового виробництва.
Ти читав про скандал шо китайці ставлять шпіонські прогами на тік токи і різну хрінь..і не важливо це айфон
16.02.2026 17:06 Відповісти
Чіпи для айфонів виробляються НЕ в Китаї! А програмне забезпечення ставиться збіркою, в яку неможливо внести зміни. Так шо нє кізді за айфони
17.02.2026 11:57 Відповісти
Очевидно что ты заднеприводый вылупок😀🤣🤣🤣
20.02.2026 08:41 Відповісти
ноут DELL
16.02.2026 17:07 Відповісти
у меня тоже вторая карта
16.02.2026 18:07 Відповісти
я взуваю ускоглазих ,поки рахунок в мою користь
16.02.2026 16:56 Відповісти
когда мы думаем что имеем мы в это время имеют нас
16.02.2026 17:01 Відповісти
якістю товара
16.02.2026 17:04 Відповісти
зараз з аліка не вигідно щось брати дорожче 150 євро, наші ***** обклали податками.
тому купую на олх - виходить девше, а на олх скоріше за все потрапляє контрабас. тобто один хрен податки не надходять, замкнуте коло
16.02.2026 16:52 Відповісти
я теж це помітив ,в магазинах у нас дешевше чим на алі
16.02.2026 16:55 Відповісти
на олх шахраїв багато ,посилають на телеграм і там дають фишинг посилання
16.02.2026 16:58 Відповісти
було в мене таке - були послані нафуй
16.02.2026 17:00 Відповісти
а взагалі купувати на олх - це свого роду мистецтво
16.02.2026 17:01 Відповісти
я тільки продаю
16.02.2026 17:03 Відповісти
я теж раз 10 посилав
16.02.2026 17:02 Відповісти
16.02.2026 17:05 Відповісти
Вводити необхідно, бо в іншому разі китайські маркетплейси вбьють нашу електронну комерцію, місцевий бізнес не в змозі конкурувати з китайцями в цінах.
16.02.2026 17:15 Відповісти
16.02.2026 17:44 Відповісти
Ти скількі років займаєшся бізнесом в Україні, чудо?
17.02.2026 09:22 Відповісти
ну ввели. Лише у 2% - понад 150 євро, кому це чимось допомогло
16.02.2026 18:40 Відповісти
зовсім хвореньке ? так звані "підприємці" везуть те саме з Китає і продає нам за націнкою )))
17.02.2026 08:04 Відповісти
Український підприємець сплачує налоги, сплачує розмитнення, сплачує українським сервісам різним, які в свою чергу з цих грошей сплачують податки також. Що платять китайські маркетплейси в Україні?
17.02.2026 09:21 Відповісти
він не сплачує розмитнення оскільки пускає це все через ФОП які завозять до 150 євро - це банальні бариги.
17.02.2026 09:24 Відповісти
Ніхто не дробить партії частинами до 150 євро, це не вигідно. Лише роздрібний покупець так робить та, можливо, якісь зовсім невеличкі торгаші.
17.02.2026 09:38 Відповісти
ага ..купа інтернет магазинів продають товари від ФОПів Вася Петя Коля

з тобою барига все ясно , гуляй далі
17.02.2026 09:40 Відповісти
і не треба пересмикувати )) ..через різницю в ціні (безпосередньо в Китаї і у українського БАРИГИ) - це сплачую я . як покупець у бариги в Україні ))

тому я купую в Китаї ДЛЯ ВЛАСНОГО ВЖИТКУ ..а не як українські бариги для наживи.
17.02.2026 09:26 Відповісти
Будь яка нормальна країна обмежує внутрішній ринок від зовнішніх країн, щоб надати переги своїм. Чи тобі побоку на цю країну? Тут жеж на цензорі одні патріоти начебто.
17.02.2026 09:37 Відповісти
в тебе немає ринку , барига

що ти виробляєш, "підприємець" ?
17.02.2026 09:39 Відповісти
Я щось не розімію. Ти за те, щоб гроші з України в Китай вимивались повністю? Як жити пропонуєшь, як фінансування з Європи скінчиться? Через розумників таких в сраці всі сидимо.
17.02.2026 09:43 Відповісти
що ти виробляєш, барига ?
17.02.2026 09:44 Відповісти
Ти лінію розмови вмієш витримувати? Ми про мене розмовляємо чи про умови в країні для всіх? Я торгую як китайскими товарами, так і товарами українського виробництва, набіть трохи виробляти намагаюсь - шоб не задовбував.
17.02.2026 09:50 Відповісти
барига )
17.02.2026 09:50 Відповісти
тобто ви виробляєте наприклад літієві акуми? чи може мікросхеми?

чи просто хочете купити самі в Китаї і продати мені від якогось ФОП Коля 3 групи з націнкою в 100% ? ))

а наступний товар продасте від ФОП Вася з націнкою в 90% ..10% знижки як постійному клієнту ))
17.02.2026 09:55 Відповісти
До таких масштабів дорости треба. А я дорости, коли дешевше з Китаю купити, ніж виробляти? Я про це і кажу, умови в нормальних країнах створють для своїх, тоді і з'являються виробники, які можуть конкурувати на зовнішніх ринках.
17.02.2026 10:05 Відповісти
не псуйте повітря
17.02.2026 10:09 Відповісти
ну і для твого розуміння, барига

обмежувати треба не 150євро (хто купує собі 2-3 посилки в місяць) ..а кількість хто купує десятками до 150євро в місяць для перепродажу.

але ж як тоді такі паразити як ти будуть жити на дельті да ? )) , прикриваючись патріотичними гаслами про державу? )
17.02.2026 09:47 Відповісти
Як раз роздріб заважає. Ті, хто дроблять, на логістиці більше витрачають, ніж економлять на розмитнені.
17.02.2026 09:51 Відповісти
таких як ви бариг надо просто вішати на стовпах. як і zельоних гнид
17.02.2026 09:56 Відповісти
тут погоджусь, і будувати комунізм, як Лєнін завєщал))
17.02.2026 10:02 Відповісти
Він за те шоб прибирати непотрібних паразитів у вигляді держави і псевдо-підприємців типу тебе
17.02.2026 12:09 Відповісти
І залишити лише болтунів всезнаючих, типу тебе. Ось тоді заживе країна! Ніхто нічого не робить, за те всі у всьому спеціалісти, країна мрій ****)
17.02.2026 13:21 Відповісти
*переваги
17.02.2026 09:39 Відповісти
82 % категорично проти ? То нехай ще попросять нардепів скасувати оцю статтю Конституції :
Стаття 74 Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.
16.02.2026 17:50 Відповісти
а 20 процентов рады , что платить больше?
16.02.2026 18:06 Відповісти
є пенси які нічого не купують онлайн, є чиновники..
16.02.2026 23:39 Відповісти
16.02.2026 19:08 Відповісти
А кто из спрашивает эти 80%. Вот тех 90% которые против выборы их да, послушают конечно. ))
16.02.2026 19:26 Відповісти
В такий страшний час обкладати податками посилки з-за кордону - це явна диверсія влади проти свого народу
16.02.2026 20:40 Відповісти
А ти думаєш чим синок Сівковіча Гєтьманьцев займається все життя? А до нього його духовний батько Кіля Азіров
17.02.2026 12:10 Відповісти
Скоро дихання повітрям з за кордону обкладуть податком.
16.02.2026 21:59 Відповісти
10 человек спросили а пишите
16.02.2026 23:51 Відповісти
Готовий платити ВАТ, як у Польщі, з кожного долара імпорту - коли судді та прокурори працюватимуть чесно й за законом, як у Польщі; коли всі офшори почнуть реально платити податки в Україні, а не виводити гроші; і коли попи також перестануть бути винятком із правил.
17.02.2026 06:19 Відповісти
явно гнида-гетьманцев придумал
17.02.2026 11:31 Відповісти

