В Україні зростає кількість безготівкових операцій з платіжними картками: за що найчастіше платять?

У 2025 році, попри продовження повномасштабної війни та посилені атаки на енергетичну інфраструктуру України, переважна більшість операцій з платіжними картками залишалася безготівковою.

Про це свідчить аналіз статистики операцій з платіжними картками, емітованими українськими банками та фінансовими установами, який проводить Нацбанк у рамках оверсайту платіжної інфраструктури за підсумками 2025 року.

Зростання частки безготівкових операцій

Загальна кількість операцій з платіжними картками українських емітентів у 2025 році склала 9 512,3 млн, а їхня сума ‒ 7 157,2 млрд грн. Порівняно з 2024 роком це на 10% більше за кількістю та на 9% більше за сумою.

В Україні було здійснено 91,6% від кількості та 90,1% від суми всіх операцій з картками, за кордоном ‒ 8,4% та 9,9% відповідно (у 2024 році ‒ 8,2% та 9,9%).

Безготівкові операції становили 9 083,5 млн транзакцій на суму 4 684,3 млрд грн. Це на 11% більше за кількістю та на 10,4% більше за сумою, ніж у 2024 році.

Частка безготівкових операцій у загальній сумі всіх операцій з платіжними картками зросла до 65,4%, а за кількістю ‒ до 95,5% (у 2024 році ‒ 64,5% та 94,6% відповідно).

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Статистика за типом безготівкових оплат

За видами безготівкових операцій найбільша частка як за кількістю, так і за сумою припадала на:

Розрахунки в торговельній та сервісній мережі через платіжні термінали ‒ 74,3% від кількості та 50,9% від суми (понад 6,7 млрд операцій на суму майже 2 385,4 млрд грн).

Перекази з картки на картку становили 26,3% від суми (1 231,9 млрд грн), але лише 7,3% від кількості всіх безготівкових операцій.

Оплата товарів і послуг в інтернеті ‒ 13,9% від кількості та 16,4% від суми (понад 1,2 млрд операцій на майже 770 млрд грн).

Середня сума однієї операції в Україні у 2025 році:

у торговельній мережі ‒ 354 грн (у 2024 році ‒ 330 грн),

переказ з картки на картку ‒ 1 864 грн (у 2024 році ‒ 1 958 грн),

оплата в інтернеті ‒ 608 грн (у 2024 році ‒ 561 грн).

Платіжна інфраструктура

Кількість платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережі зросла на 12,5% порівняно з 2024 роком і досягла 558,6 тис. одиниць (майже 85% з них ‒ безконтактні). Це на 31% більше, ніж наприкінці 2021 року.

Кількість торговельних точок та пунктів надання послуг, які приймають картки (включно з інтернет-магазинами), зросла на 18,5% ‒ до 614,1 тис. (на 01.01.2025 ‒ 518,4 тис.). Кількість банкоматів протягом 2025 року залишилася стабільною ‒ 15,7 тис.

Кількість карток

Загальна кількість платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, станом на 01.01.2026 сягнула 148,7 млн штук ‒ на 12,7% більше, ніж роком раніше. Зростання значною мірою пов’язане з продовженням емісії карток у рамках державних соціальних програм ("Національний кешбек", "Зимова Підтримка" тощо).

Статистика за типом картки:

Кількість активних карток (з якими щомісяця проводилися видаткові операції) зросла на 11,4% ‒ до 65,4 млн штук (44% від загальної емісії).

Зберігалася тенденція до зростання безконтактних активних карток: у грудні 2025 року їх стало на 2,5% більше, ніж у грудні 2024 року ‒ 35,9 млн штук. Вони становлять 55% усіх активних карток.

Кількість токенізованих карток (NFC-технологія) зросла на 25,9% ‒ до 20,7 млн штук. Тобто кожна третя активна картка є токенізованою.

Як повідомлялося, протягом усього 2026 року доставка карток Mastercard клієнтам ПриватБанку буде безкоштовною як в межах України, так і за кордон.

Замовити нову картку Mastercard від ПриватБанку або перевипустити чинну дуже просто: оформити заявку за кілька кліків у Приват24. Отримати картку можна у відділенні або поштоматі Нової Пошти в Україні, а також через "Нову Пошту" чи "Укрпошту" на будь-яку адресу за кордоном.