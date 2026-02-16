Держава оплачуватиме медико-психологічний супровід ветеранів із залежностями: що передбачає проєкт?

Уряд затвердив постанову про запуск пілотного проєкту з надання медико-психологічної допомоги ветеранам, які страждають на розлади через вживання психоактивних речовин, зокрема алкоголю.

Держава забезпечуватиме ветеранам комплексну, професійну та доступну підтримку, необхідну для відновлення здоров’я та повернення до повноцінного життя, повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

Проєкт передбачає:

надання мультидисциплінарної допомоги ‒ медичної, психологічної, психіатричної та соціальної;

розробку та впровадження ефективних методів лікування й супроводу з подальшим створенням єдиної системи надання таких послуг;

підвищення рівня обізнаності членів сімей ветеранів про розлади залежності та способи надання підтримки.

Супровід відбуватиметься у три етапи:

Стаціонарний етап (30 днів)

Комплексний медико-психологічний супровід, що включає:

індивідуальну та групову психотерапію;

роботу з соціальним працівником;

фізичну активність;

інформаційні заходи;

медикаментозну та нутритивну підтримку.

Амбулаторний етап (30 днів)

Індивідуальна та групова психотерапія ‒ один раз на тиждень.

Довготривалий амбулаторний супровід (280 днів)

Групова терапія один раз на тиждень для закріплення досягнутих результатів та запобігання рецидивам.

Надавати послуги медико-психологічного супроводу зможуть заклади незалежно від форми власності, а також фізичні особи-підприємці, які мають відповідний кадровий склад та матеріально-технічну базу. Міністерство у справах ветеранів відшкодовуватиме витрати на надання цих послуг.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів затвердив Порядок надання, оформлення, припинення та відновлення статусу суб’єкта ветеранського підприємництва. Відтепер ветерани та ветеранки мають чітку й прозору процедуру отримання спеціального статусу для свого бізнесу.

Цей статус є офіційним підтвердженням того, що ветеран або ветеранка здійснює підприємницьку діяльність. Він відкриває доступ до спеціальних програм фінансової підтримки, грантів, пільгових механізмів та інших інструментів для розвитку бізнесу.