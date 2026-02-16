ЄЦБ запускає постійний глобальний механізм підтримки євро: як буде діяти програма?

Європейський центральний банк (ЄЦБ) оголосив про розширення доступу до свого механізму забезпечення ліквідності в євро, зробивши його глобальним і постійним.

Це крок спрямований на посилення міжнародної ролі європейської валюти, повідомляє Reuters.

Раніше доступ до таких кредитних ліній репо (repo lines) був обмежений кількома країнами, переважно Східної Європи. Президент ЄЦБ Крістін Лагард давно розглядає цей інструмент як засіб для розширення глобального впливу євро.

"ЄЦБ має бути готовим до більш волатильного середовища. Ми маємо уникнути ситуації, коли стрес призведе до масового продажу цінних паперів, номінованих у євро, на глобальних ринках фінансування, що може завадити передачі нашої монетарної політики", ‒ заявила Лагард на Мюнхенській конференції з безпеки, оголошуючи про нову схему.

Механізм запрацює з третього кварталу 2026 року. Він буде відкритий для всіх центральних банків світу, за винятком тих, що виключені з репутаційних причин (відмивання грошей, фінансування тероризму чи міжнародні санкції).

"Цей механізм також посилює роль євро. Наявність кредитора останньої інстанції для центральних банків усього світу підвищує впевненість у тому, щоб інвестувати, позичати та торгувати в євро, знаючи, що доступ буде забезпечено під час ринкових збоїв", ‒ зазначила Лагард.

Через кредитні лінії репо банки можуть позичати євро в ЄЦБ під високоякісне забезпечення з поверненням у визначений термін разом з відсотками. На відміну від попередніх тимчасових ліній, нова схема передбачає постійний доступ до 50 млрд євро.

Федеральна резервна система США має аналогічний інструмент ‒ FIMA Repo Facility, який захищає ринок казначейських облігацій від примусових продажів.

Як повідомлялося, Європейський парламент підтримав випуск цифрового євро в двох варіантах ‒ онлайн та офлайн. Депутати відхилили пропозицію обмежитися лише офлайн-версією. Законодавці схвалили поправку, яка передбачає запуск обох форм цифрових грошей, як це пропонує Європейський центральний банк.

ЄЦБ планує запровадити цифрове євро, щоб зменшити залежність Європи від американських платіжних систем, зокрема Visa та Mastercard. Це рішення набуває особливої актуальності на тлі погіршення трансатлантичних відносин.