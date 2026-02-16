В Україні торік зросла кількість безготівкових операцій із банківськими картками. Якою була середня сума платежу?

В Україні в 2025 році більшість операцій із платіжними картками, як і раніше, була безготівковою.

Як ідеться в повідомленні Національного банку України, кількість операцій із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, за 2025 рік становила 9,51 млрд, а їхня загальна сума – 7,16 трлн грн.

Як зазначили в НБУ, це на 10% більш за кількістю та 9% – за сумою, порівняно з 2024 роком.

Загалом у межах України торік здійснено 91,6% від кількості та 90,1% від суми всіх операцій із картками, за кордоном – 8,4% та 9,9% відповідно (у 2024 році – 8,2% та 9,9%).

Безготівкові розрахунки

Більшість операцій з платіжними картками були безготівковими.

В Україні та за кордоном здійснено 9,08 млрд безготівкових операцій на суму 4,68 трлн грн, що на 11% більше за кількістю та 10,4% – за сумою, ніж у 2024 році.

Частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток у загальній сумі операцій із платіжними картками за сумою торік зросла до 65,4%, за кількістю – до 95,5% (у 2024 році – 64,5% та 94,6% відповідно).

Де користувалися найбільше

Як повідомили в Нацбанку, в 2025 році найбільше операцій із використанням платіжних карток за кількістю та за сумою припадало на розрахунки з використанням платіжних терміналів в торговельній та сервісній мережі. Це 74,3% від кількості та 50,9% від суми всіх безготівкових операцій з платіжними картками (понад 6,7 млрд операцій на суму майже 2,39 трлн грн).

Перекази з картки на картку за сумою становили 26,3% (або 1,23 трлн грн). Їхня кількість складала 7,3% від усіх безготівкових операцій із платіжними картками.

Оплата товарів і послуг в інтернеті становила 13,9% від кількості та 16,4% від суми всіх безготівкових операцій із платіжними картками, що становить понад 1,2 млрд операцій на майже 770 млрд грн.

Яка сума однієї операції

У НБУ розповіли, що середня сума однієї операції в Україні минулого року склала:

у торговельній мережі – 354 грн (у 2024 році – 330 грн),

із переказу з картки на картку – 1 864 грн (у 2024 році – 1 958 грн),

з оплати товарів та послуг в інтернеті – 608 грн (у 2024 році – 561 грн).

Скільки в Україні терміналів

Кількість платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережах торік порівняно з 2024 роком збільшилася на 12,5% – до 558,6 тис. (із них майже 85% – безконтактні термінали). Ця кількість майже на 31% перевищує кількість платіжних терміналів на кінець 2021 року.

Тобто термінальна мережа в Україні за кількістю не лише повністю відновилася від втрат першого року повномасштабного вторгнення, а й суттєво збільшила кількість платіжних пристроїв.

Кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, зокрема в інтернеті, за підсумками 2025 року також зросла – на 18,5% порівняно з 2024 роком, до 614,1 тис. (станом на 1 січня 2025 року – 518,4 тис.).

Кількість працюючих банкоматів залишалася незмінною упродовж 2025 року (15,7 тис.).

Кількість карток

Минулого року збільшилася загальна кількість платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами. Станом на 1 січня 2026 року їхня кількість досягла 148,7 млн, що на 12,7% більше порівняно з підсумками 2024 року.

Насамперед це зумовлено продовженням емісії платіжних карток у межах державних програм соціальної підтримки громадян ("Національний кешбек", "Зимова підтримка" тощо).

Зіставними темпами збільшувалася і кількість платіжних карток, із якими щомісяця здійснювалися видаткові операції. Так, кількість активних карток за рік зросла на 11,4% – до 65,4 млн штук (44% емітованих платіжних карток).

