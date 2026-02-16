"Національний кешбек": Українців попередили про зміну умов програми

Кабінет Міністрів змінив умови програми "Національний кешбек".

Починаючи з 1 березня, відсоток кешбеку залежатиме від категорії товару, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Це дасть змогу підсилити українські бренди там, де вони найбільше конкурують з іноземними аналогами", – пояснили у міністерстві.

Як нараховуватиметься кешбек з 1 березня?

15% кешбеку українці зможуть отримати за придбання українських товарів у категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%:

непродовольчі товари: одяг, взуття, косметика, побутова хімія, товари для дому, ремонту та тварин, канцелярія;

окремі продукти: тверді та м’які сири, деякі види макаронів і круп.

5% кешбеку нараховуватимуть за українські товари в категоріях, де імпорт у споживчому кошику нижчий за 35%:

хліб, м’ясо, молочна продукція (крім сирів), яйця, олія;

овочі, фрукти, риба, консерви;

солодощі, снеки, напої, соуси;

ліки та товари для саду.

У Мінцифри нагадали, що перевірити, чи нараховується кешбек і який саме, можна скориставшись сканером штрихкодів у застосунку "Дія".

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, наразі програма "Національний кешбек" передбачає повернення 10% витрат на придбання українських товарів.

За даними Мінекономіки, у 2025 році на виплату кешбеку з державного бюджету витратили 5,7 мільярда гривень.

У програмі наразі беруть участь 8,2 млн українців, представлено 400 000 позицій українських товарів і майже 2000 виробників.