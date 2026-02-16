"Національний кешбек": Українців попередили про зміну умов програми
Кабінет Міністрів змінив умови програми "Національний кешбек".
Починаючи з 1 березня, відсоток кешбеку залежатиме від категорії товару, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"Це дасть змогу підсилити українські бренди там, де вони найбільше конкурують з іноземними аналогами", – пояснили у міністерстві.
Як нараховуватиметься кешбек з 1 березня?
15% кешбеку українці зможуть отримати за придбання українських товарів у категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%:
- непродовольчі товари: одяг, взуття, косметика, побутова хімія, товари для дому, ремонту та тварин, канцелярія;
- окремі продукти: тверді та м’які сири, деякі види макаронів і круп.
5% кешбеку нараховуватимуть за українські товари в категоріях, де імпорт у споживчому кошику нижчий за 35%:
- хліб, м’ясо, молочна продукція (крім сирів), яйця, олія;
- овочі, фрукти, риба, консерви;
- солодощі, снеки, напої, соуси;
- ліки та товари для саду.
У Мінцифри нагадали, що перевірити, чи нараховується кешбек і який саме, можна скориставшись сканером штрихкодів у застосунку "Дія".
Як повідомлялося, наразі програма "Національний кешбек" передбачає повернення 10% витрат на придбання українських товарів.
За даними Мінекономіки, у 2025 році на виплату кешбеку з державного бюджету витратили 5,7 мільярда гривень.
У програмі наразі беруть участь 8,2 млн українців, представлено 400 000 позицій українських товарів і майже 2000 виробників.
Мене якось з дитинства навчили, що гра на гроші з державою - це для дурнів. Все одно держава тебе наїбе.