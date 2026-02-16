"Національний кешбек": Українців попередили про зміну умов програми

Кабінет Міністрів змінив умови програми "Національний кешбек".

Починаючи з 1 березня, відсоток кешбеку залежатиме від категорії товару, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Це дасть змогу підсилити українські бренди там, де вони найбільше конкурують з іноземними аналогами", – пояснили у міністерстві.

Як нараховуватиметься кешбек з 1 березня?

15% кешбеку українці зможуть отримати за придбання українських товарів у категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%:

  • непродовольчі товари: одяг, взуття, косметика, побутова хімія, товари для дому, ремонту та тварин, канцелярія;
  • окремі продукти: тверді та м’які сири, деякі види макаронів і круп.

5% кешбеку нараховуватимуть за українські товари в категоріях, де імпорт у споживчому кошику нижчий за 35%:

  • хліб, м’ясо, молочна продукція (крім сирів), яйця, олія;
  • овочі, фрукти, риба, консерви;
  • солодощі, снеки, напої, соуси;
  • ліки та товари для саду.

У Мінцифри нагадали, що перевірити, чи нараховується кешбек і який саме, можна скориставшись сканером штрихкодів у застосунку "Дія".

Як повідомлялося, наразі програма "Національний кешбек" передбачає повернення 10% витрат на придбання українських товарів.

За даними Мінекономіки, у 2025 році на виплату кешбеку з державного бюджету витратили 5,7 мільярда гривень.

У програмі наразі беруть участь 8,2 млн українців, представлено 400 000 позицій українських товарів і майже 2000 виробників.

😁😁😁
Мене якось з дитинства навчили, що гра на гроші з державою - це для дурнів. Все одно держава тебе наїбе.
17.02.2026 00:58 Відповісти
Щоб ще винні гроші ми не стали..
17.02.2026 05:23 Відповісти
маразм, є 1000 способі допомогти нац. виробникам, але клоуни вибрали самий тупий
17.02.2026 09:38 Відповісти
Яким чином ти пропонуєш допомогти нацвиорбникам? Давати їм гроші на руки? Вже проходили таке. Держава давала за відкати мільярди на руки виробникам які зовсім нічого не *********. Тобто мільярди були просто вкрадені через фіктивні фірми які існували тільки на папері
17.02.2026 10:39 Відповісти
1. перший спосіб - не давати їм гроші, а просто не забирати, просто зменшити податки, просто менше схем з рахування начислянням перерахуванням контролем за цим ******* нікому не потрібним кешбеком, ну хіба що чинушам які його рахують він потрібен щоб собі платити ЗП
17.02.2026 11:04 Відповісти
Тоді зі зниженням податків автоматично знизяться ціни і на імпортні товари які в Україні тільки перепаковуються. І хто буде купувати українське якщо поруч на полиці буде лежати дешевше імпортне?
17.02.2026 12:37 Відповісти
взагалі не розумію вашу логіку. бабло на кешбек звідки зявляється??? 5,7 млрд грн. тупо пускають по колу, шо би що???
17.02.2026 14:49 Відповісти
его надо отменять. это дерьмо
17.02.2026 11:11 Відповісти

