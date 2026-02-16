"Укрпошта" продала 716 списаних автомобілів на 9 мільйонів. Частину техніки використають для армії

"Укрпошта" продала 716 одиниць списаного транспорту через "Prozorro.Продажі" й після підписання всіх договорів отримає майже 9 млн грн прибутку.

Як повідомили в "Укрпошті", окрім того, частина проданої техніки буде використана як запчастини для потреб армії та волонтерських ініціатив.

Загалом було проведено 22 аукціони, участь у яких взяли 32 покупці.

"Лоти виглядали як технічна антологія української логістики – від ГАЗ-52 1979 року з Полтавщини до вантажівки Volvo FH12, що подолала майже 2,9 млн км – відстань, співмірну з кількома подорожами до Місяця й назад", – зазначили в "Укрпошті".

Середній пробіг кожної машини становив близько 470 тис. км, а фізичний знос автопарку сягав 96%.

Як зауважили в компанії, для поштової логістики ці авто вже не могли залишатися надійними, однак для вторинного використання вони зберігали реальну цінність.

Скільки машин знищено росіянами

В "Укрпошті" також нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення компанія втратила 418 автівок через російські обстріли або тимчасову окупацію територій.

У лютому 2026 року "Укрпошта" ввела нові правила міжнародної доставки: відтепер усі міжнародні посилки, які не були отримані адресатом за кордоном, повертаються відправнику в Україну безкоштовно.

Результати "Укрпошти" за минулий рік

Як повідомлялося, в Україні в 2025 році зросли доходи поштових операторів порівняно з минулим роком. Так, загальні доходи ринку надання послуг поштового зв'язку збільшились на 6,5 млн грн (на 21%).

Обсяг внутрішніх поштових відправлень на 37,67 млн одиниць (на 8%), та обсяг міжнародних поштових відправлень на 25,22 млн одиниць (на 126%).

Також торік "Укрпошта" автоматизувала на 100% сортування листів, періодики та дрібних посилок, запустила мобільний застосунок і мережу експрес-вікон у відділеннях, що суттєво прискорило отримання відправлень.

Кур'єрська доставка стала доступною у більшості міст і сіл країни, а автопарк було оновлено для стабільної логістики навіть в умовах війни.