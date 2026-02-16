"Укрпошта" продала 716 списаних автомобілів на 9 мільйонів. Частину техніки використають для армії
"Укрпошта" продала 716 одиниць списаного транспорту через "Prozorro.Продажі" й після підписання всіх договорів отримає майже 9 млн грн прибутку.
Як повідомили в "Укрпошті", окрім того, частина проданої техніки буде використана як запчастини для потреб армії та волонтерських ініціатив.
Загалом було проведено 22 аукціони, участь у яких взяли 32 покупці.
"Лоти виглядали як технічна антологія української логістики – від ГАЗ-52 1979 року з Полтавщини до вантажівки Volvo FH12, що подолала майже 2,9 млн км – відстань, співмірну з кількома подорожами до Місяця й назад", – зазначили в "Укрпошті".
Середній пробіг кожної машини становив близько 470 тис. км, а фізичний знос автопарку сягав 96%.
Як зауважили в компанії, для поштової логістики ці авто вже не могли залишатися надійними, однак для вторинного використання вони зберігали реальну цінність.
Скільки машин знищено росіянами
В "Укрпошті" також нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення компанія втратила 418 автівок через російські обстріли або тимчасову окупацію територій.
Як повідомлялося, на початку грудня минулого року "Укрпошта" виставила на аукціон 716 авто із середнім пробігом 470 тис. км і зносом 96%, щоб скоротити витрати на утримання старої техніки та оновити автопарк.
У лютому 2026 року "Укрпошта" ввела нові правила міжнародної доставки: відтепер усі міжнародні посилки, які не були отримані адресатом за кордоном, повертаються відправнику в Україну безкоштовно.
Результати "Укрпошти" за минулий рік
Як повідомлялося, в Україні в 2025 році зросли доходи поштових операторів порівняно з минулим роком. Так, загальні доходи ринку надання послуг поштового зв'язку збільшились на 6,5 млн грн (на 21%).
Обсяг внутрішніх поштових відправлень на 37,67 млн одиниць (на 8%), та обсяг міжнародних поштових відправлень на 25,22 млн одиниць (на 126%).
Також торік "Укрпошта" автоматизувала на 100% сортування листів, періодики та дрібних посилок, запустила мобільний застосунок і мережу експрес-вікон у відділеннях, що суттєво прискорило отримання відправлень.
Кур'єрська доставка стала доступною у більшості міст і сіл країни, а автопарк було оновлено для стабільної логістики навіть в умовах війни.
