На обіцяне урядом підвищення зарплат педагогам і соцпрацівникам не вистачає грошей, потрібно ще 20 мільярдів, – Гетманцев

У бюджетах місцевих громад не вистачає коштів на виконання рішення уряду про підвищення зарплат педагогам та соціальним працівникам.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Отримав звернення від голови Асоціації прифронтових міст та громад Ігоря Терехова і безпосередньо від громад щодо проблемної ситуації, яка виникла після ухвалення урядом постанов про підвищення посадових окладів: на 40% – педагогам; у 2,5 раза – соціальним працівникам. Рішення, безперечно, правильне, але не підкріплене фінансуванням", – написав Гетманцев.

Він зауважив, що більшість громад не мають достатньо власних коштів, щоб його виконати, адже освітня субвенція не покриває підвищення виплат для значної частини педагогічних працівників.

"Проблема має системний характер: перелік посад, для яких передбачено підвищення, значно ширший, ніж перелік закладів, що фінансуються з освітньої субвенції. Субвенція не покриває оплату праці працівників дошкільної, позашкільної, мистецької, професійно-технічної освіти. Також не забезпечено підвищення оплати праці працівників соціальної та реабілітаційної сфери", – пояснив депутат.

Він додав, що для вирішення цієї проблеми у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15033 про внесення змін до держбюджету на 2026 рік.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєктом пропонується збільшити доходи та видатки загального фонду держбюджету на 20 мільярдів гривень. Джерелом цих коштів депутати вказують додаткові податкові надходження, отримані у майбутньому завдяки детінізації економіки.

Ці 20 млрд грн пропонується спрямувати на запровадження нових субвенцій місцевим бюджетам:

  • на забезпечення підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників;
  • на забезпечення підвищення оплати праці працівників надавачів соціальних та реабілітаційних послуг.

Як повідомлялося, із 1 січня 2026 року зарплати педагогів у школах мали зрости на 30%. Водночас також збережуться додаткові доплати - 2 тис. грн для всіх вчителів та 4 тис. грн для вчителів прифронтових громад, обіцяла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2026 рік на освіту передбачено спрямувати 274 млрд грн, що на 75 млрд грн більше, ніж у 2025 році. У тому числі видатки на оплату праці становитимуть 190,5 млрд грн.

+21
попросіть у Лідора ..у нього є

17.02.2026 09:28 Відповісти
+20
не красти пробували?
17.02.2026 09:25 Відповісти
+16
а як же так...пообіцяли навіть попередньо не порахувавши скільке потрібно....ну зелені дебили...пля...
17.02.2026 09:25 Відповісти
17.02.2026 09:23
Можливо, шурма з міндічем, щось з крадених грошей в Українців пришлють, для покриття оцих обіцянок, стюардеси з зеленським???
17.02.2026 12:22
17.02.2026 12:22 Відповісти
17.02.2026 09:25 Відповісти
Не красти НЕМОЖНА! Інакше родина Гетьманцева буде дуже потерпати в своїй паризькій квартирі! Так само, як син Стефанчука буде голодати в своїй елітній варшавській квартирі!
17.02.2026 10:16
17.02.2026 10:16 Відповісти
А сам Стефанчук вже розібрався з арендою житла?
Теща вже не вимагає гроші за проживання?
17.02.2026 10:26 Відповісти
Після того,як він з,їв тестя-теща мовчить.
17.02.2026 10:29
17.02.2026 10:29 Відповісти
17.02.2026 09:25 Відповісти
Як жеж тоді кагалу маланців йти на вибори,якщо не брехати?? Вже не один раз це у них пройшло...
17.02.2026 10:34
17.02.2026 10:34 Відповісти
А вони так рахують. От і в 2019-му порахували, що 200 млн.долл. на рік достатньо, щоб підвищити зарплати вчителям до 4000 на місяць
17.02.2026 11:06
17.02.2026 11:06 Відповісти
17.02.2026 09:28 Відповісти
Шолом у формі яйця...
І логотип "Рєзніков і Ко".
17.02.2026 10:27 Відповісти
А міжнародну допомогу ви вже роздерибанили?
17.02.2026 09:31
17.02.2026 09:31 Відповісти
Так международную помощь на постоянной основе дают, но её дают ровно на покрытие тех расходов, что были. На всё остальное надо зарабатывать=восстанавливать экономику
17.02.2026 19:46
17.02.2026 19:46 Відповісти
Фахівці вищого класу.
17.02.2026 09:36 Відповісти
- Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья (с)
17.02.2026 09:38
17.02.2026 09:38 Відповісти
Закінчення епохи бідності відкладається.Вчергове
17.02.2026 09:48
17.02.2026 09:48 Відповісти
Епоха бідності у міндічів та інших покидьків зеленомордого закінчилась ще у 2019 , дякуйте лохи лідору
17.02.2026 09:53
17.02.2026 09:53 Відповісти
початок Епохи злиднів
17.02.2026 10:25 Відповісти
Лохам пох.Вони і далі дива очікують."а вдруг нєго получітся"
17.02.2026 12:11
17.02.2026 12:11 Відповісти
Красти треба менше!
17.02.2026 10:13 Відповісти
Спочатку забрали доходи в місцевих ,тепер не стає.
17.02.2026 10:41
17.02.2026 10:41 Відповісти
"зелена саранча" краде гроші не тільки в українських вчителів ,але й у всього українського народу https://censor.net/ua/news/3600953/ofshory-mindicha-hto-ocholyuvav-kompaniyu-ta-yakyyi-zv-yazok-z-rf
17.02.2026 10:47
17.02.2026 10:47 Відповісти
Обіцянки - цяцянки... Чотири місяці без пояснень не виплачується соц допомога по догляду за інвалідом, в тут йде мова про мільярди...
17.02.2026 11:05
17.02.2026 11:05 Відповісти
а чому прокурорам і ментам вистачає і мусори більше отримують ніж вчителі????
17.02.2026 11:14
17.02.2026 11:14 Відповісти
Дави їх Вова!!! Щоб кожен довбограй який голосував по приколу ще довгі роки викашлював твоє *************.Вони моляться на тебе щоб ти їх згноїв,тож не підведи їх.Жаль тількі, що відсутність мозоку у твого виборьця, не дасть змоги їм зрозуміти, що все це результат їх тупості.
17.02.2026 11:41
17.02.2026 11:41 Відповісти
Вова старається.А довбні викашлють і не розуміють і далі ніхрена.То Порошенко був винен,то Байден,то Трамп
17.02.2026 12:13
17.02.2026 12:13 Відповісти
Попросіть у Зеленського, Міндіча, Чернишова, Галущенка! Вони з радістю позичать! Під відсотки звичайно...
17.02.2026 11:42
17.02.2026 11:42 Відповісти
Главное, что депутатам Рады и их помощникам хватило денег....
17.02.2026 14:26
17.02.2026 14:26 Відповісти
Не треба красти!
17.02.2026 14:51 Відповісти
Візьміть у Зельцмана під відсоток...
17.02.2026 15:00
17.02.2026 15:00 Відповісти
Ну да, 4 тысячи долларов зарплаты учителя тоже не дождались. Но тут главное пообещать. а не сделать, да?
17.02.2026 19:43
17.02.2026 19:43 Відповісти
"Джерелом цих коштів депутати вказують додаткові податкові надходження, отримані у майбутньому завдяки детінізації економіки. Джерело: https://censor.net/n3600931"
17.02.2026 20:50
17.02.2026 20:50 Відповісти

