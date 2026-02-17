На обіцяне урядом підвищення зарплат педагогам і соцпрацівникам не вистачає грошей, потрібно ще 20 мільярдів, – Гетманцев

У бюджетах місцевих громад не вистачає коштів на виконання рішення уряду про підвищення зарплат педагогам та соціальним працівникам.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Отримав звернення від голови Асоціації прифронтових міст та громад Ігоря Терехова і безпосередньо від громад щодо проблемної ситуації, яка виникла після ухвалення урядом постанов про підвищення посадових окладів: на 40% – педагогам; у 2,5 раза – соціальним працівникам. Рішення, безперечно, правильне, але не підкріплене фінансуванням", – написав Гетманцев.

Він зауважив, що більшість громад не мають достатньо власних коштів, щоб його виконати, адже освітня субвенція не покриває підвищення виплат для значної частини педагогічних працівників.

"Проблема має системний характер: перелік посад, для яких передбачено підвищення, значно ширший, ніж перелік закладів, що фінансуються з освітньої субвенції. Субвенція не покриває оплату праці працівників дошкільної, позашкільної, мистецької, професійно-технічної освіти. Також не забезпечено підвищення оплати праці працівників соціальної та реабілітаційної сфери", – пояснив депутат.

Він додав, що для вирішення цієї проблеми у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15033 про внесення змін до держбюджету на 2026 рік.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєктом пропонується збільшити доходи та видатки загального фонду держбюджету на 20 мільярдів гривень. Джерелом цих коштів депутати вказують додаткові податкові надходження, отримані у майбутньому завдяки детінізації економіки.

Ці 20 млрд грн пропонується спрямувати на запровадження нових субвенцій місцевим бюджетам:

на забезпечення підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників;

на забезпечення підвищення оплати праці працівників надавачів соціальних та реабілітаційних послуг.

Як повідомлялося, із 1 січня 2026 року зарплати педагогів у школах мали зрости на 30%. Водночас також збережуться додаткові доплати - 2 тис. грн для всіх вчителів та 4 тис. грн для вчителів прифронтових громад, обіцяла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2026 рік на освіту передбачено спрямувати 274 млрд грн, що на 75 млрд грн більше, ніж у 2025 році. У тому числі видатки на оплату праці становитимуть 190,5 млрд грн.