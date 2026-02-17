Витрати з карток українських банків за кордоном знову зростають: торік вони перевищили 350 мільярдів

Обсяги операцій з картками українських банків за кордоном у 2025 році зросли як за кількістю, так і за сумою.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Так, минулого року українці за кордоном здійснили 370,2 млн операцій з картками українських банків на загальну суму 354,8 млрд грн. У 2024 році ці показники становили 338,1 млн операцій на 343,8 млрд грн.

При цьому сума операцій зі зняття готівки зменшилася до 64,8 млрд грн, порівняно із 77,3 млрд грн у 2024 році.

Водночас розрахунки з використанням платіжних терміналів за кордоном зросли з 266,5 млрд до 291 млрд грн, це 12,2% всіх таких операцій з картками українських банків.

Обсяги операцій з картками українських банків за кордоном у 2025 році

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року українці за кордоном здійснили 338,1 млн операцій з картками українських банків на загальну суму 343,8 млрд грн. Це дещо менше, ніж у 2023 році, коли за кордоном було здійснено операцій на загальну суму 351,4 млрд грн. При цьому суттєво зменшилася сума операцій з отримання готівки, натомість розрахунки з використанням платіжних терміналів зросли.

треба чекати підвищення комісії за конвертацію
17.02.2026 12:35 Відповісти
давно пора підняти ліміт зняття готівки за кордоном, фіксований у гривнях. Бо через інфляцію все меншу і меншу суму можна зняти за тиждень.
17.02.2026 23:14 Відповісти

