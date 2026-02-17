Податкова нагадала про обов’язкове подання заяви після сплати за ліцензію: як це зробити?

Державна податкова служба нагадала, що сплата чергового платежу за ліцензію ‒ це лише початок процедури. Після здійснення оплати суб’єкт господарювання обов’язково має подати "Заяву про внесення чергового платежу".

Без подання такої заяви процес не вважається завершеним, повідомляє пресслужба ДПС.

Обов’язковість своєчасної сплати річної плати або її щоквартальної частини за ліцензію встановлена Законом України № 3817 від 18 червня 2024 року.

Як подати заяву

Заяву можна подати в одному з двох форматів:

паперовому

електронному

У заяві необхідно обов’язково зазначити:

код класифікації доходів бюджету

суму сплаченого платежу

номер і дату платіжної інструкції, яка підтверджує внесення плати.

Після отримання заяви орган ліцензування автоматично формує витяг із реєстру ліцензіатів і надсилає його суб’єкту господарювання в електронній формі. Цей витяг є офіційним підтвердженням того, що платіж за ліцензію зараховано, а господарська діяльність здійснюється на законних підставах.

Платіж необхідно здійснити до початку нового річного або квартального періоду. Після сплати суб’єкт господарювання зобов’язаний у встановленому порядку повідомити про це орган ліцензування.

