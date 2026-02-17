Золото дешевшає на тлі зміцнення долара та низької ліквідності торгів

17 лютого золото подешевшало більш ніж на 2%, оскільки послаблення геополітичної напруги та зміцнення долара додало тиску на ціни.

Також вдалася взнаки низька ліквідність торгів, повідомляє Reuters.

Спотове золото впало на 1,9% ‒ до $4898.53 за унцію, раніше досягнувши $4862 за унцію ‒ найнижчого рівня більш ніж за тиждень. Ф’ючерси на золото в США (квітневий контракт) втратили 2,6% ‒ до $4917.70 за унцію.

Спотове срібло впало на 2,8% ‒ до $74.46 за унцію, раніше втративши понад 5%. Спотове платина подешевшала на 2% ‒ до $2000.27 за унцію, паладій втратив 2,4% ‒ до $1682.23.

Ринки материкового Китаю, Гонконгу, Сінгапуру, Тайваню та Південної Кореї закриті на свята Китайського Нового року. Ринки США не працювали в понеділок через День президентів.

"Низька ліквідність через свята в останні 24 години, особливо в Китаї та Азії, а також очевидно в Сполучених Штатах, означає, що на ринку просто бракувало покупців", ‒ зазначив Кайл Родда, старший аналітик ринку в Capital.com.

Індекс долара США зріс на 0,2% до кошика валют, що робить золото, номіноване в доларах, дорожчим для власників інших валют.

У середу будуть оприлюднені протоколи січневого засідання Федеральної резервної системи, які можуть дати інвесторам додаткові сигнали щодо монетарної політики.

"Тепер буде цікаво подивитися на ці протоколи FOMC, адже ринки хочуть значно більше знижень ставок, ніж те, що Федеральна резервна система анонсувала", ‒ зазначив Ілля Співак, керівник глобальної макроекономіки в Tastylive.

Неприбуткове золото зазвичай добре себе почуває в умовах низьких відсоткових ставок.

"Найближча верхня межа діапазону (для золота) десь близько $5120, але наступна реальна мета ‒ повернення до попередніх максимумів близько $5600, а потім, звісно, рух до рекордних рівнів", ‒ додав Співак.

Як повідомлялося, Народний банк Китаю продовжує купувати золото вже 15 місяців поспіль. Це свідчить про стійкий попит з боку офіційних резервів, незважаючи на те, що рекордне зростання цін на дорогоцінний метал перервалося різким розпродажем наприкінці січня.

Обсяг золотого запасу центрального банку Китаю у січні збільшився на 40 000 тройських унцій. Поточний цикл активних закупівель золота Китай розпочав у листопаді 2024 року.