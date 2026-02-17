ЄІБ вчетверо збільшив інвестиції в оборону Євросоюзу: на що спрямовано фінансування?

Європейський інвестиційний банк активно фінансує безпекові та оборонні спроможності Європейського Союзу та розглядає можливість залучення коштів у рамках європейського кредиту для України на 2026-2027 роки.

Про це перед початком засідання Ради ЄС з економічних та фінансових питань у Брюсселі у вівторок заявила президентка Європейського інвестиційного банку Надія Кальвіньо, повідомляє "Укрінформ".

"Ми збільшили наше фінансування в цій сфері в чотири рази. Минулого року ми вже досягли п'ятивідсоткової цілі для такого фінансування в ЄС – у понад 4 мільярди євро – і маємо потужний портфель флагманських проєктів у п'яти ключових сферах", ‒ заявила президентка банку.

Однією з них є військова мобільність. Ключові флагманські ініціативи в цій сфері фінансуються в Литві, Латвії, Данії, Італії та Швеції, зазначила вона.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Ще одна сфера ‒ промисловий потенціал. Кальвіньо повідомила, що минулого тижня відвідала виробника дронів поблизу Мюнхена в Німеччині, який фінансується ЄІБ. За її словами, ця компанія "тісно співпрацює з Україною та відіграє ключову роль у розвитку безпілотних військових оборонних технологій".

ЄІБ також продовжує підтримувати оборонні дослідження в ЄС та надає фінансування малому та середньому бізнесу через європейські банки, з якими банк уклав відповідні угоди для забезпечення таких компаній ліквідністю та обіговим капіталом. Крім того, банк підтримує екосистему приватних інвестиційних фондів у сфері безпеки та оборони, додала Кальвіньо.

"Отже, загалом, Європейський інвестиційний банк зміцнює свою роль одного з ключових гравців у зміцненні безпекових та оборонних можливостей Європи. І, звичайно, ми очікуємо на вказівки та тісно співпрацюємо з Європейською комісією у впровадженні будь-яких нових інструментів, включаючи новий кредит для підтримки України в ці складні часи", ‒ підсумувала президентка ЄІБ.

Як повідомлялося, Європейський інвестиційний банк надасть державному "Укрексімбанку" 100 млн євро в рамках проєкту "Програма підтримки економічної стійкості ІІ" для кредитування мікро-, малого та середнього бізнесу.

Мета проєкту ‒ розширити доступ до фінансування для цільових груп в Україні, що сприятиме зміцненню економічної стійкості та створенню нових робочих місць.

Програма спрямована на полегшення доступу малого та середнього бізнесу, а також компаній середньої капіталізації до коштів на реалізацію інвестиційних проєктів та покриття потреб в обіговому капіталі.