PlayCity видало першу ліцензію на випуск та проведення лотерей

Державне агентство PlayCity видало першу ліцензію на організацію лотерейної гри.

Про це повідомила пресслужба держагентства у Телеграмі.

"Українська національна лотерея" (УНЛ) першою отримала ліцензію на випуск та проведення лотерей в Україні. Один із трьох операторів, визначених за результатами відкритого конкурсу, сплатив річний ліцензійний платіж у розмірі 24,2 млн грн", ‒ йдеться в повідомленні.

В агентстві зазначили, що відновлення сплати ліцензійних платежів стало одним з перших помітних результатів реформи лотерейного ринку, який протягом десятиліть функціонував без належного державного контролю ‒ лише на основі перехідних положень.

"Нові умови передбачають електронну звітність бізнесу, QR-коди на білетах та обладнанні. Це покращить прозорість діяльності операторів лотерей в Україні", ‒ пояснили у PlayCity.

Як повідомлялося, державне агентство PlayCity провело відкритий конкурс на отримання ліцензій для операторів державних лотерей. Переможцями конкурсу стали компанії "МСЛ", "Патріот" та "Українська національна лотерея".

Після оголошення результатів переможці мають 10 днів на подання заяв на отримання ліцензій. Протягом наступних 10 днів після розгляду заяв вони зобов’язані сплатити річний ліцензійний платіж у розмірі 24,2 млн грн.

Згідно з новими вимогами, усі оператори лотерей зобов’язані вести електронну звітність. Це дозволить у режимі реального часу відстежувати обсяги продажів лотерейних білетів та виплат виграшів.