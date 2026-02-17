Ціни на соняшник в Україні продовжують зростати: якою є вартість тонни?

Протягом останніх днів ціни на український соняшник продовжували зростати. Головними факторами, що підтримують висхідну динаміку, залишаються підвищення котирувань соняшникової олії в портах та активна закупівельна політика переробних заводів.

Про це повідомляє АПК-Інформ.

Ціни попиту на підприємствах піднялися до 29000–29800 грн/тонну СРТ залежно від рівня олійності.

При цьому найнижчі пропозиції звучали в діапазоні 28600–28800 грн/тонну СРТ (при олійності 48%), а максимальні ціни сягали 30000–30500 грн/тонну СРТ (при олійності від 50% і вище).

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Учасники ринку відзначають, що після тижневого затишшя пропозиція соняшнику від аграріїв у низці областей знову почала зростати. Водночас її обсяги все ще недостатні, щоб повністю забезпечити потреби заводів на найближчі місяці.

Як повідомлялося, обсяг експорту соняшникової олії з України через російські атаки суттєво скоротився ‒ з 6,1 млн тонн у 2020 році до 3,5 млн тонн у 2025 році. Водночас, попри всі складнощі, грудень 2025 року став майже рекордним за обсягами експорту рослинних олій усіх видів.

У грудні Україна відправила за кордон 513 тис. тонн рослинних олій. Соняшникова олія становила 82% від загального обсягу, соєва ‒ 10%, ріпакова ‒ 8%. Це на 21,6% більше, ніж було експортовано у грудні попереднього року.