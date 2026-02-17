В Україні найнижча мінімальна зарплата в Європі: які країни платять найбільше?. ІНФОГРАФІКА

Станом на січень 2026 року серед країн-членів ЄС мінімальна місячна брутто-зарплата коливається від 620 євро в Болгарії до 2704 євро в Люксембурзі. Якщо враховувати країни-кандидати, то Україна має найнижчий показник ‒ 173 євро, за нею йде Молдова з 319 євро.

Про це повідомляє Euronews.

Найвищі мінімальні зарплати (місячна брутто, у євро):

  • Люксембург ‒ 2704 євро
  • Ірландія ‒ 2391 євро
  • Німеччина ‒ 2343 євро
  • Нідерланди ‒ 2295 євро
  • Бельгія ‒ 2112 євро

Найнижчі (місячна брутто, у євро):

  • Україна ‒ 173 євро
  • Болгарія ‒ 620 євро
  • Молдова ‒ 319 євро (країна-кандидат)

Зміни порівняно з попереднім періодом:

  • Серед країн ЄС мінімальна зарплата не змінилася з липня 2025 до січня 2026 року в Бельгії, Естонії, Греції, Іспанії, Люксембурзі та Словенії.
  • Найвищі підвищення за цей період зафіксовано в Болгарії, Угорщині, Литві та Словаччині ‒ понад 11% у кожній.
  • З січня 2025 до січня 2026 року без змін залишилися Естонія, Іспанія та Словенія. У Румунії мінімалка в національній валюті не змінилася, але в євро трохи знизилася за обидва періоди.

Купівельна спроможність (PPS)

При порівнянні мінімальних зарплат важливо враховувати купівельну спроможність (PPS), адже витрати на життя в країнах дуже різні.

Після коригування на PPS розрив між країнами суттєво скорочується порівняно з номінальними сумами в євро:

  • Серед 22 країн ЄС у PPS мінімальна зарплата коливається від 886 PPS в Естонії до 2157 PPS у Німеччині.
  • Хоча рейтинг трохи змінюється, перша дев’ятка країн залишається тією ж самою як у номінальних євро, так і в PPS.
  • Країни-кандидати (крім Албанії) виглядають краще в PPS, ніж у номінальних євро, і перевершують деякі члени ЄС.

Серед 27 країн з доступними даними найбільше виграє Румунія ‒ піднімається з 20-го на 12-те місце. Північна Македонія піднімається з 26-го на 20-те, Сербія ‒ з 22-го на 17-те, Туреччина ‒ на три позиції вгору.

Як повідомлялося, у грудні 2025 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні зросла на 13,8% порівняно з листопадом і становила 30 926 грн.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано в місті Києві ‒ 48 449 грн, Луганській області ‒ 45 160 грн та Київській області ‒ 31 200 грн.

Топ коментарі
+15
Та це мабуть російське ІПСО. Такого не може бути. В Україні президент Голобородько відразу після 2019 року поборов бідність і всі почали отримувати великі зарплати. Наприклад, вчителі отримують по 4 штуки баксів, а це набагато більше чим в Люксембурзі. А прості заробітчани з Ізраїлю Міндіч і Цукерман за декілька днів отримували по 100 мільйонів доларів США. Їм і викинути долари було шкода і нести важко. Скаржилися, але тягнули ті важкі сумки. Ось така вона країна "зеленої мрії Голобородька". Куди тій Європі братися до зарплат його дружків.
показати весь коментар
17.02.2026 14:50 Відповісти
+15
зате у нас найвищі зарплати, пенсії і "доходи" загалом у депутатів, суддів, прокурорів і чинуш вищої касти
показати весь коментар
17.02.2026 15:04 Відповісти
+11
Оце потужно
показати весь коментар
17.02.2026 14:38 Відповісти
Оце потужно
показати весь коментар
17.02.2026 14:38 Відповісти
За Папєрєдніка так потужно не було! І це ФАКТ!
показати весь коментар
17.02.2026 15:57 Відповісти
Та ти шо? Ви в якій Україні живете?
показати весь коментар
17.02.2026 16:10 Відповісти
зайди на любий сайт чи ОЛХ спробуй найми собі вантажника за 100 гр за 1 годину. я вже некажу про сантехніка або єлектрика .
показати весь коментар
17.02.2026 16:13 Відповісти
якщо реально то меньш ніж за 200 гр в годину чистими ніхто в Україні не працює. це десь 700 евро на місяць
показати весь коментар
17.02.2026 16:08 Відповісти
Це якщо в тебе буде повністю зайнятий трудовий місяць. А це не так у самозайнятих(шабашкіних)
показати весь коментар
17.02.2026 17:02 Відповісти
та там все ок . роботи повно на кожен день . хватало б сил та здоровья. у телеграмах та іньших месенжерах повно груп по професіям . хти дійсно бажає той ав Україні завжди має роботу та прибуток не гірший чім у Европі
показати весь коментар
17.02.2026 18:41 Відповісти
не скигли. а йди працюй
показати весь коментар
23.02.2026 17:34 Відповісти
Цікаво,а вкрадені міндічами кошти теж врахували? Хто у нас там підрахуй?
показати весь коментар
17.02.2026 14:41 Відповісти
У воюючій Україні грошове забезпечення військового суттєво нижче за мінімальну з/п у Болгарії, не кажучи вже про мінімальну з/п серед великої кількості населення
показати весь коментар
17.02.2026 14:44 Відповісти
Не хочуть наші олігархи витрачатись на своїх робітників
показати весь коментар
17.02.2026 14:46 Відповісти
Не тільки олігархи.
500 гривень в день робітнику, щоб ні в чому собі не відмовляв.
Ну і собі - за рік нове догороге круте авто.
показати весь коментар
17.02.2026 15:01 Відповісти
Нідерланди ‒ 2295 євро
хєрня... це не мінімальна,це майже середня. При умові шо вас взагалі візьмуть на роботу. Якшо ви не нідерландець, то на таку ЗП вас в 90% випадків навіть не покличуть на співбесіду. Єдине виключення - айті.
показати весь коментар
17.02.2026 14:48 Відповісти
З.І. і ще треба враховувати, шо є багато шляхів платити значноменше мінімалки. Наприклад тимчасовий контракт на 1\4 ставки.
показати весь коментар
17.02.2026 14:52 Відповісти
в таблице приведены правильные значения, конкретно для Нидерландов приведена 36 часовая неделя, соответсвенно минимальная ставка может достигать 2295 евро. Другое дело что это брутто, т.е. до вычета налогов. И без описания форм трудового найма, т.е. когда это мини работа, или частичная занятость, при которых оплата отличается в разы от полного рабочего дня
показати весь коментар
17.02.2026 19:44 Відповісти
показати весь коментар
ЄС сказал що це, ось це все, кацапское ІПСО. Крадуть все. Це нормально.
показати весь коментар
17.02.2026 15:02 Відповісти
Ну звичайно у всьому винен Зе. В всі ці Кучми, Ющенкі, Януковичі, Порошенкі святі люди. Це ж при їхній власті зп в Україні було найбільшою в Європі. Або я чогось не знаю?
показати весь коментар
17.02.2026 18:22 Відповісти
А до чого тут Кучми, Ющенко, Януковичі, Порошенко? Вони своє відпрацювали і їх добре критикували, в було, що незаслужено лили бруд. Що Ви можете поганого сказати про Порошенка, який отримав країну у війні, без казни, без золото- валютних резервів і з великими боргами. Якось майже в е виправив і залишив житродупому Зеленському вичищену банківську систему, відновлені золото- валютні резерви, виграні суди у ворога по газу, відновлену армію, асоціацію з ЄС, де наша продукція вільно йшла до ЄС і інших країн.., економіка зростала. Бюджет був наповнений.
А що при Зеленському? Кожен його друг і бізнес- партнер були запущені до державних грошей і жерли в три горла. Корупція і зрада на самому високому рівні. Немає Азовського моря з містами- курортами, не п'є Запорізької АЕС, півдня, Донбасу. Не п'є половини населення України. Виросли тільки цвинтарі і борги. Якщо подивитися, скільки набрав боргів Зеленський, то можна втратити свідомість.
Святих людей не буває і у кожного президента були свої недоліки( не беру до уваги зрадника януковича), але таких зашкварів не було при жодному, тим більше що в н ого монобільшість, його уряд, силовики і вся влада до найменшого села. І він людям обіцяв, сказав, що знає як і що робити. Але всі його обіцянки залишилися брехнею і фальшуванням справ проти президента Порошенко. Якраз для нього Порошенко ворог номер один, а не пуйло.
показати весь коментар
17.02.2026 18:54 Відповісти
З метою виправдування Зе прирівняв Януковича до Ющенка та Порошенка...
показати весь коментар
17.02.2026 19:26 Відповісти
А теперь сравните зарплаты чинушек,охренеете.
показати весь коментар
17.02.2026 14:50 Відповісти
Найнижча мінімальна зарплата в Україні вказує ,на найвище пограбування громадян України , корумпованою владою України
показати весь коментар
17.02.2026 14:55 Відповісти
Зате ціни в Україні більші ніж в європейських країнах,хоть тут ми перші
показати весь коментар
17.02.2026 15:00 Відповісти
В який странах Ви були? Напишить про хліб...
показати весь коментар
17.02.2026 15:04 Відповісти
Зато у нас дешевше алкогольні напої, пломби у стоматолога, ремонт авто...
А ще безкоштовно можна викидувати сміття, недопалки, собаче лайно..
показати весь коментар
17.02.2026 15:02 Відповісти
Скромно забули вказати Білорусь - бо якось воно геть невдобно, як не як країна страждає десятиліттями під окупацією тайожного союзу. Концтабори і так далі. То ви погугліть їхню мінімалку)
показати весь коментар
17.02.2026 15:03 Відповісти
Беларусь недостойна называться Европой. Кто заслужил решает только Фон дер Ляйен.
показати весь коментар
17.02.2026 15:08 Відповісти
Зате Україна - кандидат в ЄС. Це не шось там десь, а дуже навіть огого!
показати весь коментар
17.02.2026 15:15 Відповісти
Ще про Чечню розкажіть.
показати весь коментар
17.02.2026 15:18 Відповісти
Чечня не в Європі і не країна.
показати весь коментар
17.02.2026 15:18 Відповісти
Ой-йой, немає тут, здається, Арабески, щоб розказати вам, яка Чечня насправді незалежна і отримує купи данини від мАцкви.
показати весь коментар
17.02.2026 15:24 Відповісти
Та я чекаю що ви розкажете що Білорусь - то насправді не країна) 300 долярів білоруської мінімалки - іпсо. Білорусь як країна - іпсо. Білорусь знаходиться в Європі - це іпсо. Я ж розумію, не якийсь там москальський агент кремля, щоб не розуміти. Потрібно мислити правильно.
показати весь коментар
17.02.2026 15:26 Відповісти
БРСР - країна, але з важливою поправкою: доти, доки дозвляє мАцква.
Якщо що, об'єдінєніє в "союзноє государство" ані бульба, ані ***** не скасовували.
показати весь коментар
17.02.2026 15:28 Відповісти
О, а я про шо)
показати весь коментар
17.02.2026 15:35 Відповісти
Просто потрібно мислити правільно.
показати весь коментар
17.02.2026 15:39 Відповісти
Якщо кацапи підуть на Європу, то і бульбаші теж підуть
показати весь коментар
17.02.2026 15:30 Відповісти
Штурмувать берлінські посадки з іржавою мосінкою в руці й бурятським членом в сраці!
показати весь коментар
17.02.2026 15:33 Відповісти
А чому росію не вихваляєш?
показати весь коментар
17.02.2026 19:30 Відповісти
1942 рік:
- В Румунії платять стільки й стільки.
- А Третій Рейх чому не вихваляєш?
показати весь коментар
17.02.2026 20:48 Відповісти
Ти румун?
показати весь коментар
17.02.2026 20:53 Відповісти
Діалоги - як для фільмів Тарантіно, чесне слово)
показати весь коментар
17.02.2026 20:54 Відповісти
Сам ти Тарантіно...
показати весь коментар
17.02.2026 20:57 Відповісти
Для насиченості ще варто додати на рахунок ждунства і щось про кадирівські статеві органи.
показати весь коментар
17.02.2026 20:50 Відповісти
Нащо додавати? ти вже сам додав.
показати весь коментар
17.02.2026 20:55 Відповісти
А коли українці краще жили - при радянському союзі, чи при незалежній Україні?
показати весь коментар
17.02.2026 19:28 Відповісти
показати весь коментар
рівень доходів вищої касти українців навіть і не снився нижчим кастам українців, яких скоро згідно з новими законами оподаткування, що готуються, збираються обскубуватм ще більш інтенсивно. Вища каста українців не збирається змінювати свій звичний спосіб життя як у бога запазухою - хтось це повинен проплатити
показати весь коментар
17.02.2026 15:10 Відповісти
Так це ж кінець епохи бідності, нє?
показати весь коментар
17.02.2026 15:17 Відповісти
Кажись епоха бідності закінчилася не в нас.Все що не робить дурак-все він робить не так.
показати весь коментар
17.02.2026 15:20 Відповісти
Дикий капіталізм оспівуваний на Цензорі одним із блогерів-лібертаріанців
показати весь коментар
17.02.2026 15:34 Відповісти
Ну ради справедливости ни в одной европейской стане нет такого количества серых зарплат. Тут куда не плюнь все на минималку работают или как фоп. По факту получают на руки в разы больше. Я по Киеву вообще не видел вакансий на минималку.Хотя официально половина Киева за эту минималку работают.
показати весь коментар
17.02.2026 16:19 Відповісти
Ви пенсії тридцятирічних прокурорів - інвалідів бачили? Малюють тут собі...
показати весь коментар
17.02.2026 16:20 Відповісти
..якась однобока (а отже не досить об"єктивна) інформація, якщо вже вказані якісь надходження (середні) бабла, то, для повноти картини, логічно б мати типові витрати у певній країні того ж самого бабла (житло, харчі, транспорт, навчання, лікування, послуги...........).....
показати весь коментар
17.02.2026 16:30 Відповісти
Для того тут вказали PPS. Тільки не весь список.
показати весь коментар
17.02.2026 17:05 Відповісти
5 млн. пенсів отримують менше 5000 грн. в міс... з них більше 3 млн. чол. отримує 3000 грн. міс....Як вони виживають?????? це якись Аушвіц - жити в проголодь, в злиднях, в горі.....війна , дітей ТЦК забрало на війну якщо вони не прокурори, 4 год світла, розруха, шахеди, смерть ... чорти напевне в шоці коли українець після цього життя попадає в пекло.
показати весь коментар
17.02.2026 17:05 Відповісти
Візьміть наприклад польську мінімалку. Далі подивіться вартість оренди житла, інтернет-телефон, їжу, транспорт. І о диво - виявиться, що на все скромно вистачає, ще й трохи відкласти можна. А потім візьміть українську мінімалку, і о диво - виявиться, що за неї можна або їсти, або знімати житло (і то щось типу кімнати в гуртожитку), все. Тобто її навіть близько на базові потреби не вистачає. Співи про "ніхто на мінімалку не працює" - це маніпуляція, тому що мінімалка - це гарантований державою мінімум, на який треба орієнтуватися.
показати весь коментар
17.02.2026 17:42 Відповісти
Країна мрій від хріпатого вольдемара
показати весь коментар
17.02.2026 16:50 Відповісти
Повертайтеся.
показати весь коментар
17.02.2026 17:26 Відповісти
Фігня це все.
У 97-му на 200 грн зарплати ($100) можна було цілком пристойно жити.
показати весь коментар
17.02.2026 17:35 Відповісти
Отдебіли!
Ви шо, гетманцева не слухаєте?
показати весь коментар
17.02.2026 17:36 Відповісти
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
показати весь коментар
17.02.2026 19:20 Відповісти
Так виглядає популізм.
Причому виглядає він однаково всюди, навіть в США.
показати весь коментар
17.02.2026 19:25 Відповісти
Але в данному випадку, це не просто популізм. Це тест на глибину відірваності від реальності суспільства, і як наслідок керованості стада політтехнологами, результат якого мене жахав ще до офіційних його результатів.
показати весь коментар
17.02.2026 19:34 Відповісти
Так у всіх хто повинен нам служити щоб ми були забезпечені й щасливі така зарплатня як у Европі й є, навіть й більша у рази бува.
показати весь коментар
17.02.2026 20:36 Відповісти
У Франції щоб твої податки були більшими за Українські 18% ПДФО, треба заробляти зарплату від 57000 євро на рік, всі хто заробляє менше платить податків менше ніж пересічний українець. Зато Українська держава субсідює тарифи на світло/газ для населення, щоб пани могли обігрівати хатинки в Межигірї, замість давати адресну допомогу, кому вона потрібна.
показати весь коментар
17.02.2026 20:37 Відповісти
Вот он какой , конец эпохи бедности.
показати весь коментар
17.02.2026 22:28 Відповісти

