В Україні найнижча мінімальна зарплата в Європі: які країни платять найбільше?. ІНФОГРАФІКА
Станом на січень 2026 року серед країн-членів ЄС мінімальна місячна брутто-зарплата коливається від 620 євро в Болгарії до 2704 євро в Люксембурзі. Якщо враховувати країни-кандидати, то Україна має найнижчий показник ‒ 173 євро, за нею йде Молдова з 319 євро.
Про це повідомляє Euronews.
Найвищі мінімальні зарплати (місячна брутто, у євро):
- Люксембург ‒ 2704 євро
- Ірландія ‒ 2391 євро
- Німеччина ‒ 2343 євро
- Нідерланди ‒ 2295 євро
- Бельгія ‒ 2112 євро
Найнижчі (місячна брутто, у євро):
- Україна ‒ 173 євро
- Болгарія ‒ 620 євро
- Молдова ‒ 319 євро (країна-кандидат)
Зміни порівняно з попереднім періодом:
- Серед країн ЄС мінімальна зарплата не змінилася з липня 2025 до січня 2026 року в Бельгії, Естонії, Греції, Іспанії, Люксембурзі та Словенії.
- Найвищі підвищення за цей період зафіксовано в Болгарії, Угорщині, Литві та Словаччині ‒ понад 11% у кожній.
- З січня 2025 до січня 2026 року без змін залишилися Естонія, Іспанія та Словенія. У Румунії мінімалка в національній валюті не змінилася, але в євро трохи знизилася за обидва періоди.
Купівельна спроможність (PPS)
При порівнянні мінімальних зарплат важливо враховувати купівельну спроможність (PPS), адже витрати на життя в країнах дуже різні.
Після коригування на PPS розрив між країнами суттєво скорочується порівняно з номінальними сумами в євро:
- Серед 22 країн ЄС у PPS мінімальна зарплата коливається від 886 PPS в Естонії до 2157 PPS у Німеччині.
- Хоча рейтинг трохи змінюється, перша дев’ятка країн залишається тією ж самою як у номінальних євро, так і в PPS.
- Країни-кандидати (крім Албанії) виглядають краще в PPS, ніж у номінальних євро, і перевершують деякі члени ЄС.
Серед 27 країн з доступними даними найбільше виграє Румунія ‒ піднімається з 20-го на 12-те місце. Північна Македонія піднімається з 26-го на 20-те, Сербія ‒ з 22-го на 17-те, Туреччина ‒ на три позиції вгору.
Як повідомлялося, у грудні 2025 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні зросла на 13,8% порівняно з листопадом і становила 30 926 грн.
Найвищий рівень оплати праці зафіксовано в місті Києві ‒ 48 449 грн, Луганській області ‒ 45 160 грн та Київській області ‒ 31 200 грн.
