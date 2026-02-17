В Україні найнижча мінімальна зарплата в Європі: які країни платять найбільше?. ІНФОГРАФІКА

Станом на січень 2026 року серед країн-членів ЄС мінімальна місячна брутто-зарплата коливається від 620 євро в Болгарії до 2704 євро в Люксембурзі. Якщо враховувати країни-кандидати, то Україна має найнижчий показник ‒ 173 євро, за нею йде Молдова з 319 євро.

Про це повідомляє Euronews.

Найвищі мінімальні зарплати (місячна брутто, у євро):

Люксембург ‒ 2704 євро

Ірландія ‒ 2391 євро

Німеччина ‒ 2343 євро

Нідерланди ‒ 2295 євро

Бельгія ‒ 2112 євро

Найнижчі (місячна брутто, у євро):

Україна ‒ 173 євро

Болгарія ‒ 620 євро

Молдова ‒ 319 євро (країна-кандидат)

Зміни порівняно з попереднім періодом:

Серед країн ЄС мінімальна зарплата не змінилася з липня 2025 до січня 2026 року в Бельгії, Естонії, Греції, Іспанії, Люксембурзі та Словенії.

Найвищі підвищення за цей період зафіксовано в Болгарії, Угорщині, Литві та Словаччині ‒ понад 11% у кожній.

З січня 2025 до січня 2026 року без змін залишилися Естонія, Іспанія та Словенія. У Румунії мінімалка в національній валюті не змінилася, але в євро трохи знизилася за обидва періоди.

Купівельна спроможність (PPS)

При порівнянні мінімальних зарплат важливо враховувати купівельну спроможність (PPS), адже витрати на життя в країнах дуже різні.

Після коригування на PPS розрив між країнами суттєво скорочується порівняно з номінальними сумами в євро:

Серед 22 країн ЄС у PPS мінімальна зарплата коливається від 886 PPS в Естонії до 2157 PPS у Німеччині.

Хоча рейтинг трохи змінюється, перша дев’ятка країн залишається тією ж самою як у номінальних євро, так і в PPS.

Країни-кандидати (крім Албанії) виглядають краще в PPS, ніж у номінальних євро, і перевершують деякі члени ЄС.

Серед 27 країн з доступними даними найбільше виграє Румунія ‒ піднімається з 20-го на 12-те місце. Північна Македонія піднімається з 26-го на 20-те, Сербія ‒ з 22-го на 17-те, Туреччина ‒ на три позиції вгору.

Як повідомлялося, у грудні 2025 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні зросла на 13,8% порівняно з листопадом і становила 30 926 грн.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано в місті Києві ‒ 48 449 грн, Луганській області ‒ 45 160 грн та Київській області ‒ 31 200 грн.