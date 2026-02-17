Майже чверть справ про порушення митних правил завершують компромісом: Держмитслужба пояснила процедуру

Упродовж 2025 року митними органами Держмитслужби зафіксовано 9 507 випадків порушень митних правил. З них 2 316 справ ‒ майже кожна четверта ‒ врегульовано шляхом компромісу. Для порівняння: у 2024 році таких мирових угод було укладено 1 649.

Завдяки цьому суттєво зросли надходження до державного бюджету ‒ з 69,8 млн грн у 2024 році до 133,5 млн грн у 2025 році, повідомляє Державна митна служба.

Процедура компромісу передбачена статтею 521 Митного кодексу України. Вона дозволяє швидко та ефективно завершити провадження за умови, що в діях особи відсутні ознаки кримінального правопорушення. Мирова угода є дієвою альтернативою судовому розгляду й дає змогу уникнути додаткових витрат часу та ресурсів. Після виконання умов мирової угоди особа вважається такою, що не притягувалася до адміністративної відповідальності за дане порушення.

Алгоритм реалізації:

Процедура починається з подання заяви на ім’я керівника відповідного митного органу.

Після підписання письмової мирової угоди порушник зобов’язується протягом 30 днів виконати низку умов. Зокрема, внести до бюджету суму штрафу, а якщо санкція передбачає "вилку" ‒ у розмірі її нижньої межі.

У випадках, коли санкція крім штрафу передбачає конфіскацію товарів чи транспортних засобів, власник або уповноважена ним особа має право самостійно визначити їхню подальшу долю.

Предмети правопорушення поміщаються в один з митних режимів:

відмова на користь держави

знищення або руйнування

імпорт чи експорт зі сплатою всіх належних митних платежів.

При оформленні товарів у вільний обіг до суми штрафу застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,3.

Після підтвердження виконання всіх зобов’язань митниця припиняє провадження у справі та завершує митне оформлення задекларованих товарів відповідно до обраного режиму. Мирова угода є добровільним волевиявленням обох сторін і не підлягає оскарженню.

Як повідомлялося, у січні 2026 року Україна імпортувала товарів на суму $6,7 млрд, тоді як експорт склав $3,2 млрд. Оподаткований імпорт становив $4,4 млрд, що становить 66% від загального обсягу імпортованих товарів.

Найбільшими країнами-постачальниками товарів до України стали Китай ‒ $1,9 млрд, Туреччина ‒ $703 млн та Польща ‒ $623 млн.