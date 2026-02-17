Гривня продовжує знижуватися: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу

Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара, але майже не змінився щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на середу, 18 лютого, на рівні 43,2577 грн/$, порівняно із 43,1705 грн/$ у вівторок. Нагадаємо, 19 січня він оновив історичний мінімум, опустившись до 43,4130 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 1 копійку – до 51,1695 грн за євро. 11 лютого він оновив історичний мінімум, опустившись до 51,2517 грн за євро.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.