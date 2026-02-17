Частка заблокованих податкових накладних зменшилася до 0,1%, – голова ДПС

В Україні станом на сьогодні частка податкових накладних, реєстрацію яких зупинено, становить 0,1%, тоді як на початок 2025 року цей показник становив 0,76%.

Про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

За словами Карнауух, наразі 99,9% податкових накладних реєструються автоматично.

Що цьому сприяло

Карнаух нагадала, що рік тому в кожному регіоні Держподаткової було запроваджено консультаційні центри з питань зупинення податкових накладних. За її словами, це мало допомогти бізнесу отримати можливість отримати чіткий алгоритм при блокуванні накладних і розуміти, що робити далі та як виправити ситуацію.

Кількість "ризикових" платників

Карнаух також повідомила, що кількість платників, включених до переліку ризикових, скоротилася на 8,1 тис. На сьогодні їхня кількість становить 12,8 тис.

Причини зупинення накладних

Серед основних причин зупинення податкових накладних Карнаух назвала такі:

60% дисбаланс на віртуальному складі – (п.1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій);

Йдеться про ситуацію, коли, відповідно до зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування, розрахований залишок товару в гривнях менше обсягу, зазначеного в поточній податковій накладній або розрахунку коригування;

30% – включення платників податків до переліку ризикових.

Найчастіша підстава для такого включення – ймовірний ризик у відображених в податкових накладних операціях (п. 8 Критеріїв ризиковості платника ПДВ).

Це своєю чергою може означати: відсутність трудових ресурсів для здійснення заявленого обсягу операцій, відсутність основних засобів, участь у "ланцюгах" формування ризикового податкового кредиту, а також операції з контрагентами, які вже мають ризиковий статус.

"Наприклад, підприємство купує транспортні засоби, але продає мінеральні добрива, які не обліковувались у придбанні. Або підприємство придбає газовані напої в суб'єкта господарювання. При цьому поставляє іншому покупцю товари зі значною націнкою, сформованою за рахунок придбання нехарактерних для діяльності товарів", – навели приклади в Держподатковій.

Там зауважили, що такм чином це може свідчити про відсутність підтвердженого походження товару, потенційне формування фіктивного податкового кредиту.

Як повідомлялося, на початку лютого Міністерство фінансів оприлюднило роз'яснення платникам податків порядок підтвердження неможливості своєчасного виконання податкових обов'язків у разі відключення електроенергії або настання інших об'єктивних обставин, які унеможливлюють подання звітності чи реєстрацію податкових і акцизних накладних.

До того стало відомо, що платники податків звільняються від відповідальності, якщо вони не мають можливості виконати свої податкові обов'язки щодо подання податкової звітності, реєстрації податкових накладних, акцизних накладних та інших подібних документів, зокрема через відключення електроенергії.