Компанія із США збудує завод для переробки рідкісноземельних металів у Румунії: підписано угоду

Влада Румунії та американська компанія Critical Metals Corp підписали угоду про будівництво заводу для переробки рідкісноземельних металів.

Про це міністр енергетики Румунії Богдан Іван заявив в інтерв’ю Antena 3 CNN, передає NewsMaker.

За його словами, передусім завод перероблятиме концентрат, який американська компанія видобуває у Гренландії.

"Ініціатива охоплює весь економічний цикл, від видобутку ресурсів із родовища Танбріз у Гренландії до переробки та кінцевого промислового використання у Європі та США", – розповів міністр, нагадавши про плани ЄС стати повністю незалежним від китайської переробки рідкісноземельних елементів.

Він наголосив, що новий проєкт допоможе Румунії стати глобальним гравцем в індустрії рідкісноземельних металів, а також перероблятиме місцеву сировину та сировину із сусідніх країн.

"Ми видобуваємо мідну руду чистотою 3-5% та відвозимо її до Туреччини, де її переробляють та повертають назад із чистотою 98%. Очевидно, що ми багато втрачаємо. А збудувавши свій переробний завод, який обслуговуватиме не лише Румунію, а й сусідні держави, ми станемо глобальними гравцями", – сказав посадовець.

Своєю чергою в компанії Critical Metals Corp наголосили, що проєкт допоможе зменшити залежність Європи та США від постачання матеріалів з Китаю. Підприємство збудують спільними фінансовими зусиллями американської та румунської сторін на паритетних засадах.

"Це партнерство з країною-членом ЄС і НАТО дозволить створити перший у західному світі повністю інтегрований ланцюжок постачання рідкісноземельних елементів – від видобутку до виробництва магнітів військового та аерокосмічного класу", – додали у компанії.

Запаси родовища Танбріз оцінюються у 4,7 млрд тонн, включно з 28,2 млн тонн оксидів рідкісноземельних елементів.

Як повідомлялося, у січні Кабінет Міністрів затвердив переможцем конкурсу на розробку літієвого родовища "Ділянка Добра" на Кіровоградщині американську компанію Dobra Lithium Holdings JV, LLC.

Її акціонерами є американські компанії TechMet та The Rock Holdings. Єдиним бенефіціаром The Rock Holdings є американський мільярдер Рональд Лаудер. За інформацієюThe New York Times, він близький до президента США Дональда Трампа та є одним з ініціаторів ідеї купити багату на ресурси Гренландію. Серед акціонерів TechMet – створений за часів першої президентської каденції Трампа американський державний фонд U.S. International Development Finance Corporation.