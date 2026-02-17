Фонд держмайна продав науково-дослідний інститут у Києві за 381 мільйон. Ціна зросла в 9 разів

Фонд державного майна 17 лютого провів аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Науково-дослідний інститут "Оріон" у Києві.

Як ідеться в інформації "Prozorro.Продажі", переможцем стало створене в 2024 році ТОВ "Рушій" зі ставкою 381 млн грн, передає Liga.net.

Таким чином, ціна стала в дев'ять разів більшою, ніж стартова.

Про покупця

За даними системи YouControl, власник компанії – Володимир Цибульський із Броварів Київської області, підприємство займається наданням в оренду нерухомого майна.

Хто конкурент

У випадку, якщо ТОВ "Рушій" не внесе гроші, право приватизації перейде до корпорації "Укрінмаш", яка запропонувала на 1 млн грн менше.

Про підприємство

Державне підприємство "Науково – дослідний інститут "Оріон" засноване в 1961 році, воно виробляло прилади для використання в системах радіолокації, навігації, в вимірювальній техніці, в системах і засобах зв'язку, охоронних пристроях, датчиках різного використання, а також в медичному обладнанні.

У 2000-х роках тут розробили приймально-передавальні пристрої для малогабаритних радіолокаційних станцій міліметрового діапазону.

У серпні 2024 року Кабмін передав майновий комплекс НДІ "Оріон" від Міністерства освіти і науки до Фонду державного майна для приватизації.

До складу активу входить: 38 одиниць нерухомого майна (адміністративні, виробничі, складські будівлі та споруди загальною площею 38 631,7 м², інфраструктура: мостіння, огорожі, майданчики, стоянки), 10 одиниць транспортних засобів та спецтехніки 1974-2007 року випуску, 1247 одиниць обладнання, меблів, інвентарю.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, на початку лютого цього року Фонд державного майна України виставив на приватизаційний аукціон єдиний майновий комплекс державного підприємства "Крисківський спиртовий завод" у Чернігівській області.

Перед тим стало відомо, що Фонд держмайна провів онлайн-аукціон із приватизації бази відпочинку "Наука" площею 789,9 кв. м в Одеській області. За лот змагалися 26 учасників, що призвело до збільшення ціни до 10,2 млн грн. Окрім цього, покупець мав сплатити ПДВ у розмірі 2,04 млн грн.