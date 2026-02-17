Фонд держмайна продав науково-дослідний інститут у Києві за 381 мільйон. Ціна зросла в 9 разів
Фонд державного майна 17 лютого провів аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства "Науково-дослідний інститут "Оріон" у Києві.
Як ідеться в інформації "Prozorro.Продажі", переможцем стало створене в 2024 році ТОВ "Рушій" зі ставкою 381 млн грн, передає Liga.net.
Таким чином, ціна стала в дев'ять разів більшою, ніж стартова.
Про покупця
За даними системи YouControl, власник компанії – Володимир Цибульський із Броварів Київської області, підприємство займається наданням в оренду нерухомого майна.
Хто конкурент
У випадку, якщо ТОВ "Рушій" не внесе гроші, право приватизації перейде до корпорації "Укрінмаш", яка запропонувала на 1 млн грн менше.
Про підприємство
Державне підприємство "Науково – дослідний інститут "Оріон" засноване в 1961 році, воно виробляло прилади для використання в системах радіолокації, навігації, в вимірювальній техніці, в системах і засобах зв'язку, охоронних пристроях, датчиках різного використання, а також в медичному обладнанні.
У 2000-х роках тут розробили приймально-передавальні пристрої для малогабаритних радіолокаційних станцій міліметрового діапазону.
У серпні 2024 року Кабмін передав майновий комплекс НДІ "Оріон" від Міністерства освіти і науки до Фонду державного майна для приватизації.
До складу активу входить: 38 одиниць нерухомого майна (адміністративні, виробничі, складські будівлі та споруди загальною площею 38 631,7 м², інфраструктура: мостіння, огорожі, майданчики, стоянки), 10 одиниць транспортних засобів та спецтехніки 1974-2007 року випуску, 1247 одиниць обладнання, меблів, інвентарю.
Як повідомлялося, на початку лютого цього року Фонд державного майна України виставив на приватизаційний аукціон єдиний майновий комплекс державного підприємства "Крисківський спиртовий завод" у Чернігівській області.
Перед тим стало відомо, що Фонд держмайна провів онлайн-аукціон із приватизації бази відпочинку "Наука" площею 789,9 кв. м в Одеській області. За лот змагалися 26 учасників, що призвело до збільшення ціни до 10,2 млн грн. Окрім цього, покупець мав сплатити ПДВ у розмірі 2,04 млн грн.
