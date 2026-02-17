Мінфін знову знизив ставки за державними облігаціями у гривні, обмеживши пропозицію

Міністерство фінансів продовжує знижувати ставки за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це свідчать результати первинних аукціонів з продажу ОВДП, які відбулися 17 лютого.

Цього вівторка Мінфіну знову вдалося опустити ставки завдяки обмеженню пропозиції та високого попиту.

Зокрема, Мінфін дорозмістив воєнні 14-місячні ОВДП на 2,13 млрд грн під 15,34% річних, хоча попит на ці цінні папери перевищував 10,2 млрд грн. Минулого тижня Мінфін розміщував такі облігації під під 15,5% річних, а два тижні тому – під 15,68% річних.

Крім того, міністерство розмістило 38-місячні облігації на 2,2 млрд грн під 16,42% річних, хоча обсяг поданих на придбання цих паперів заявок перевищував 17,8 млрд грн. Тиждень тому Мінфін розміщував такі ОВДП під 16,72% річних, два тижні тому – під 16,99-17%, а три тижні тому – під 17,30-17,34% річних.

Також міністерство розмістило облігації з погашенням через 45 місяців на 8,36 млрд грн, ставку за ними вдалося знизити до 12,92% річних, порівняно із 13,1% минулого тижня. Попит на ці папери сягав 33,5 млрд грн.

Мінфін також розмістив валютні облігації на 91,95 млн євро під 3,14% річних.

Загалом за підсумками аукціонів з розміщення ОВДП 17 лютого до держбюджету вдалося залучити 17,4 млрд грн.

Як повідомлялося, у січні Мінфін вперше з квітня минулого року почав знижувати ставки за гривневими облігаціями внутрішньої державної позики.

Цей процес прискорився після того, як Національний банк з 30 січня знизив облікову ставку до 15% річних з рівня 15,5%, на якому вона перебувала з березня 2025 року.