"Укрзалізниця" змінила розклад руху поїзда Харків – Львів. Який новий графік?

"Укрзалізниця" відсьогодні, 17 лютого, адаптує розклад поїзда №21/22 Харків – Львів на користь трьох обласних центрів.

Як повідомили в компанії, такий крок спрямований на те, щоб мешканцям і гостям Вінниці, Хмельницького та Тернополя було ще зручніше подорожувати, зокрема з прибуттям до цих міст поза межами дії комендантської години.

Новий графік

Так, із 17 лютого поїзд №21/22 Харків – Львів курсуватиме за оновленим розкладом:

відправлення з Харкова – 19:26 (замість 14:27),

прибуття до Вінниці – 05:40 (замість 00:54),

прибуття до Хмельницького – 07:32 (замість 02:42),

прибуття до Тернополя – 09:14 (замість 04:35).

Пересадки

Як зазначили в "Укрзалізниці", новий розклад забезпечить зручні пересадки для пасажирів приміських електропоїздів з інших регіонів Харківської області, зокрема:

поїзд №6430 Ізюм – Харків (прибуття о 17:21),

поїзд №6023 Слатине – Харків (прибуття о 18:12).

Також з'явиться можливість подорожувати з Харкова до Кам'янця-Подільського з пересадкою у Хмельницькому на приміський поїзд №6383/6384 Хмельницький – Ларга, який вирушає з Хмельницького о 08:05 та прибуває до Кам'янця-Подільського о 11:40.

Безкоштовні подорожі залізницею

Як повідомлялося, 2 грудня стартував перший етап програми "3000 км Україною". Програма дозволяє використовувати 3000 км поїздок у непікові періоди, коли є вільні місця. Їх "Укрзалізниця" пропонує у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та 2 клас "Інтерсіті".