Закарпатська вітрова енергетика: Мінекономіки позитивно оцінило будівництво на Полонині Руна

У Закарпатській області погодили реалізацію масштабного вітроенергетичного проєкту на Полонині Руна.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України надало позитивний висновок з оцінки впливу на довкілля (ОВД №8343) щодо будівництва 30 вітроустановок загальною потужністю до 156 МВт у Тур’є-Реметівській громаді, пише Zaxid.net.

Позиція Міністерства

За словами міністра економіки Олексія Соболева, у межах процедури ОВД до відомства надійшло понад 500 звернень від громадськості та природоохоронних організацій.

"Наші фахівці максимально прискіпливо і повно провели правовий аналіз документації у процедурі ОВД та відповідної регуляції й дійшли висновку – наразі відсутні законні підстави для визнання діяльності недопустимою", – зауважив очільник Мінекономіки.

У міністерстві також зазначили, що за результатами аналізу територія планованого будівництва не належить до природно-заповідного фонду, розташована поза межами пралісів і водно-болотних угідь міжнародного значення, а реалізація проєкту не передбачає вирубки лісів.

Водночас у висновку ОВД визначено низку обов’язкових екологічних умов. Зокрема, йдеться про встановлення систем відлякування птахів і кажанів, коригування інфраструктурних рішень поблизу боліт, облаштування водойм для збереження рідкісних видів та впровадження компенсаційних заходів для підтримки карпатських екосистем.

Реакція інвестора

Генеральний директор УК "Вітряні парки України" Владислав Єременко заявив, що компанія очікувала позитивного рішення, адже була впевнена у якості підготовленої документації та комплексності екологічних досліджень.

"Ми високо оцінюємо роботу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, зокрема професійний та неупереджений розгляд матеріалів. Важливо, що рішення ухвалено виключно на основі фактів, наукових даних і чинного законодавства", – додав він.

Після отримання позитивного висновку компанія може повноцінно переходити до реалізації проєкту. Запланована потужність ВЕС становить 156 МВт нової генерації.

За словами Єременка, це стане внеском у розвиток розгалуженої та децентралізованої енергосистеми, а також дозволить забезпечити електроенергією понад 235 тисяч домогосподарств.

"Україні потрібна саме така модель розвитку — коли регіони підсилюють енергетичну незалежність держави", – наголосив керівник компанії.

Громадські обговорення та економічний ефект

Олексій Соболев також нагадав про активні дискусії довкола будівництва на Полонині Руна.

"Ми переконані, що будь-які дискусії щодо довкілля мають відбуватися відкрито, аргументовано та без тиску. Україна є стороною Орхуської конвенції, і право громадян висловлювати свою позицію щодо впливу на довкілля є безумовним", – наголосив міністр.

За оцінками Мінекономіки, реалізація проєкту сприятиме створенню нових робочих місць, збільшенню податкових надходжень і зростанню ділової активності в регіоні. А Тур’є-Реметівська громада отримає додатковий ресурс для розвитку інфраструктури, освіти, медицини та підтримки місцевих жителів.

"Прозорий договір соціального партнерства передбачає відрахування 3% коштів від продажу електроенергії до місцевого бюджету – орієнтовно близько 50 мільйонів гривень щороку", – підтвердив Владислав Єременко.

У Мінекономіки наголосили, що контролюватимуть дотримання забудовником усіх екологічних вимог. Водночас держава продовжить роботу над удосконаленням правил реалізації великих інфраструктурних проєктів.

"Ми беремо на себе повну відповідальність за виконання усіх умов і рекомендацій, визначених у висновку ОВД. Для нас принципово будувати не просто електростанцію – а довгострокове партнерство та довіру", – підсумував Єременко.

Нагадаємо, 27 листопада Восьмий апеляційний адміністративний суд відхилив апеляційні скарги МБО "Екологія-Право-Людина" та Наталії Майстренко, залишивши чинним рішення суду першої інстанції про законність затвердження Тур’є-Реметівською сільрадою детального плану території для будівництва ВЕС на Полонині Руна.