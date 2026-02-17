Кабмін готує новий конкурс на зведення нової генерації електроенергії: для Лівобережжя будуть окремі умови
В уряді вже готують другий конкурс на будівництво нових потужностей генерації електроенергії з диференційованим тарифом для об’єктів Лівобережжя та Правобережжя України.
Про це радник міністра економіки, довкілля і сільського господарства Андрій Телюпа розповів під час дискусії, організованої Центром економічної стратегії, передає Інтерфакс-Україна.
"Наразі готується наступна хвиля конкурсу на нову генеруючу потужність з умовами, які поділені на Лівобережжя і Правобережжя, де більший і менший дефіцит електроенергії відповідно. Це робиться, щоб інвестори отримали змогу мати диференційовану ціну на ресурс", – сказав Телюпа.
Він додав, що уряд також працює над питанням енергозабезпечення енергоємних галузей, таких як гірничо-металургійний комплекс (ГМК) та виробництво цементу, для яких вартість електроенергії найбільш критична.
"Ми дійсно напрацювали пакет рішень, які наразі на погодженні з іншими центральними органами влади, щоб такий бізнес міг отримати прогнозований і довгостроковий ресурс. По-перше, це довгострокові контракти на квартал-півріччя-рік з тим же "Енергоатомом" та іншими постачальниками. Також обговорювали питання проведення спецаукціонів від "Енергоатома", наскільки це має сенс під час воєнного стану", – пояснив радник міністра.
За його словами, наразі це питання залишається дискусійним.
"Але в нас зараз максимальний фокус на тому, щоб для великого бізнесу забезпечити сталий тариф і дати змогу зробити це в найбільш прозорий і ринковий спосіб", – зазначив Телюпа.
Водночас він запевнив, що в Україні будується багато нової генерації.
"Якщо багато хто піджартовував над "гігаватом Зеленського", то за останні 2 роки було побудовано більше 2 ГВт нової генерації. Будується, звісно, не від хорошого життя, бо всім хочеться мати централізовану дешеву електроенергію. Але якщо ми як уряд не можемо цього гарантувати", – визнав радник міністра.
Як повідомлялося, наприкінці грудня 2025 року комісія з проведення заблокованого з квітня 2025 року першого конкурсу на будівництво генеруючої потужності визначила його переможцями 7 компаній, які в цілому заявили будівництво 316,4 МВт потужності. Пропозиції ще трьох учасників загальною потужністю 107,12 МВт відхилили.
Конкурс на нову генпотужність проводиться вперше в Україні. Його суть полягає в тому, що "Укренерго" протягом 10 років компенсуватиме переможцям вкладені в її будівництво кошти. Своєю чергою компанії-переможці мають ввести нові потужності в роботу до 31 грудня 2027 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Особисто я вважаю, що одним з головних елементів є розробка дешевих мініТЕЦ, які можна буде з часом оновити до мініАЕС, за рахунок заміни котельні на компактний ядерний реактор на швидких нейтронах. Виробництво таких мініТЕЦ має бути максимально локалізоване в Україні, за можливим винятком для електроніки.
Паралельно з цим, держава має значно спростити встановлення енергетичного обладнання (в тому числі таких мініТЕЦ), щоб бізнес мав змогу інвестувати у відновлення енергетики з мінімальними перешкодами та юридичними ризиками.
Треба припинити практику дотування "зеленої" енергетики, і ці кошти направити на розробки вітчизняних ядерних реакторів на швидких нейтронах.
Експорт урану має бути заборонений негайно. Ось чому:
1 кг урану може дати 238888.89 МВт*год енергії в реакторі-бридері.
З 91 року ми експортуємо уран сотнями тон на рік.
в 2024 ми експортували 665,848кг урану, на суму 80,628,120 дол сша.
якщо цей самий уран використати в реакторах на швидких нейтронах, можна згенерувати енергії на 16трлн грн. при нинішній ціні за електрику в 4.32/квт*год.
весь бюджет України в 24 році - лише 3,35 трлн грн.
Окремою темою є ремонт та запуск цілих реакторів ЧАЕС та виробництво палива для них. Це не лише + 3000МВт генерації, але й виробництво плутонію для національної ядерної програми зі створення ядерної зброї і для використання в якості палива в реакторах на швидких нейтронах.