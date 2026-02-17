Болгарія дозволила приватній компанії зайти на ринок пасажирських залізничних перевезень

Міністерство транспорту Болгарії дозволило зайти на залізничний ринок першому приватному оператору пасажирських перевезень.

Як пише Railway PRO, міністр транспорту Болгарії Гроздан Караджов підписав контракт із оператором "Івконі Експрес" на надання послуг пасажирських залізничних перевезень у країні, передає Liga.net.

Одночасно було укладено контракт із пасажирською компанією державного залізничного оператора "БДЖ" (Болгарська державна залізниця).

Де буде курсувати новий перевізник

Як повідомляється, за результатами конкурсу, Західний регіон, який охоплює 75% залізничних перевезень Болгарії, передали БДЖ.

Для двох інших регіонів – Північного (14% перевезень) та Південного (11%) – перше місце посіла "Івконі Експрес".

Контракти на три лоти укладено строком на 12 років, вони набирають чинності 13 грудня 2026 року.

За словами Караджова, "з відкриттям послуг для приватних операторів перевезення мають стати більш комфортними та пунктуальними для болгарських громадян".

Про приватну компанію

"Івконі Експрес" входить до складу "Юніон Івконі", найбільшого автобусного оператора країни, що обслуговує 100 міст Болгарії та понад 150 міст Центральної та Західної Європи, Греції та Туреччини.

Утім, попри відкриття ринку, держава зберігає ключову роль у залізничних перевезеннях, визначаючи обсяг послуг, стандарти якості, контроль та фінансування, а рухомий склад залишається державною власністю.

