Microsoft готується інвестувати $50 млрд у розвиток ШІ "Глобального Півдня"

18 лютого компанія Microsoft заявила, що має намір інвестувати $50 млрд до кінця десятиліття, аби допомогти розширити штучний інтелект у країнах "Глобального Півдня".

Про це повідомляє Reuters.

Оголошення було зроблено на саміті з питань штучного інтелекту в Нью-Делі, де цього тижня керівники світових гігантів у галузі штучного інтелекту зустрінуться з кількома світовими лідерами.

"Глобальний Південь" охоплює країни, що розвиваються, країни, що виходять на ринок, або країни з низьким доходом, переважно в південній півкулі.

Минулого року Microsoft оголосила про інвестиції в штучний інтелект в Індії на суму $17,5 млрд, оскільки американський технологічний гігант посилює свою ставку на один із найшвидше зростаючих цифрових ринків світу.

Як повідомлялося, компанії Amazon та Microsoft суттєво нарощують свою присутність в Індії, оголосивши про загальні інвестиції в розмірі $52 млрд. Це підкреслює дедалі більшу роль Індії як одного з ключових ринків для розвитку штучного інтелекту, хмарних технологій та електронної комерції.

Гігант онлайн-торгівлі Amazon збільшив свій інвестиційний план для Індії до $35 млрд до 2030 року, розширивши попередні зобов’язання на одному з найважливіших закордонних ринків.

Кошти будуть спрямовані на розвиток онлайн-роздрібної торгівлі, впровадження цифрових рішень на базі штучного інтелекту, розширення логістичної інфраструктури та підтримку експортних програм для малого й середнього бізнесу.