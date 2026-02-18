Сервіси Google відновлюються після глобального збою
В ніч на середу, 18 лютого, сотні тисяч користувачів по всьому світу зіткнулися з масштабними збоями в роботі хмарних сервісів Google, Amazon Web Services (AWS) та Cloudflare.
Про це повідомляє "ЕП" з посиланням на дані сервісу моніторингу збоїв Downdetector.
За інформацією платформи, загальна кількість скарг у ніч на 18 лютого перевищила 500 тисяч. Проблеми мали глобальний характер і фіксувалися в багатьох країнах.
Користувачі масово скаржилися на неможливість зайти в пошукову систему Google, електронну пошту Gmail та відеосервіс YouTube.
Також повідомлялося про серйозні збої в роботі гіперскейлерів Amazon Web Services та Cloudflare. Це могло призвести до недоступності тисяч інших сайтів і застосунків, які покладаються на інфраструктуру цих компаній.
Причина такої масштабної аварії наразі невідома. До ранку 18 лютого роботу більшості сервісів уже відновили.
Як повідомлялося, Google погодився виплатити $68 млн для врегулювання колективного позову, де його звинувачували в порушенні конфіденційності користувачів смартфонів через голосового помічника.
Позивачі стверджували, що Google незаконно записував і передавав приватні розмови після випадкової активації Google Assistant, а потім використовував ці дані для показу персоналізованої реклами.
Google Assistant налаштований реагувати лише на чіткі команди-тригери ‒ "Hey Google" або "Okay Google". Однак, за словами позивачів, система часто помилково сприймала звичайні слова як активаційну фразу, через що телефон починав таємно записувати розмови без відома власника.
