Ринок праці Німеччини: українці знаходять роботу швидше за інших біженців

Темпи працевлаштування українських біженців у Німеччині вищі, ніж у попередніх міграційних хвиль. Українці досягли 50% зайнятості приблизно на два з половиною роки швидше, ніж, наприклад, біженці, які прибули до Німеччини в 2015 році (тим знадобилося шість років для такого ж показника).

Про це повідомляє DW з посиланням на спільний аналіз Інституту досліджень ринку праці Федерального агентства з працевлаштування та Федерального відомства у справах міграції й біженців.

Дослідники пояснюють такі показники високим рівнем освіти українців, відсутністю обов’язкової процедури надання притулку та можливістю одразу приступати до роботи.

Водночас рівень зайнятості українців залишається значно нижчим за середній по Німеччині. У червні 2025 року загальний рівень зайнятості в країні становив близько 68%. Експерти пов’язують цю різницю з психологічними травмами, спричиненими війною та вимушеною міграцією.

Більшість українських біженців ‒ жінки, які самостійно виховують дітей через обмеження на виїзд чоловіків призовного віку з України. У вересні 2025 року лише 21% українок з дітьми до трьох років, які приїхали без партнера, мали роботу.

Через поширеність часткової зайнятості серед українців частка тих, чиї домогосподарства отримують державну допомогу (Bürgergeld), залишається високою. У першому півріччі 2025 року 41% працевлаштованих українців жили в домогосподарствах, які отримували додаткові виплати. Цей показник особливо високий у сім’ях з дітьми.

Як повідомлялося, зарплати українців у Польщі, незалежно від галузі чи посади, продовжують стабільно зростати, що свідчить про загальне покращення економічної ситуації в країні. Сприятливі умови на польському ринку праці сприяють підвищенню доходів іноземних працівників, зокрема українців.

За даними за перші дев’ять місяців 2025 року, середня зарплата в корпоративному секторі Польщі зросла більш ніж на 8% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. У вересні 2025 року середня брутто-зарплата становила 8 750 злотих (понад 100 000 грн).