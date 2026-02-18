Ринок праці Німеччини: українці знаходять роботу швидше за інших біженців

Темпи працевлаштування українських біженців у Німеччині вищі, ніж у попередніх міграційних хвиль. Українці досягли 50% зайнятості приблизно на два з половиною роки швидше, ніж, наприклад, біженці, які прибули до Німеччини в 2015 році (тим знадобилося шість років для такого ж показника).

Про це повідомляє DW з посиланням на спільний аналіз Інституту досліджень ринку праці Федерального агентства з працевлаштування та Федерального відомства у справах міграції й біженців.

Дослідники пояснюють такі показники високим рівнем освіти українців, відсутністю обов’язкової процедури надання притулку та можливістю одразу приступати до роботи.

Водночас рівень зайнятості українців залишається значно нижчим за середній по Німеччині. У червні 2025 року загальний рівень зайнятості в країні становив близько 68%. Експерти пов’язують цю різницю з психологічними травмами, спричиненими війною та вимушеною міграцією.

Більшість українських біженців ‒ жінки, які самостійно виховують дітей через обмеження на виїзд чоловіків призовного віку з України. У вересні 2025 року лише 21% українок з дітьми до трьох років, які приїхали без партнера, мали роботу.

Через поширеність часткової зайнятості серед українців частка тих, чиї домогосподарства отримують державну допомогу (Bürgergeld), залишається високою. У першому півріччі 2025 року 41% працевлаштованих українців жили в домогосподарствах, які отримували додаткові виплати. Цей показник особливо високий у сім’ях з дітьми.

Як повідомлялося, зарплати українців у Польщі, незалежно від галузі чи посади, продовжують стабільно зростати, що свідчить про загальне покращення економічної ситуації в країні. Сприятливі умови на польському ринку праці сприяють підвищенню доходів іноземних працівників, зокрема українців.

За даними за перші дев’ять місяців 2025 року, середня зарплата в корпоративному секторі Польщі зросла більш ніж на 8% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. У вересні 2025 року середня брутто-зарплата становила 8 750 злотих (понад 100 000 грн).

Топ коментарі
+9
Українці громадяни вільної країни де за свободу і права людини відбулося три революції. Тому вільно обирають де їм жити та працювати.
показати весь коментар
18.02.2026 13:12 Відповісти
+9
А в Україні "круті" топ менеджері у владі казали, що "українці мало працюють". Але коли українець потрапляє в нормальні умови, то по роботі одні з найкращих у світі і це визнають дуже багато країн на офіційному рівні. То може не українці мало працюють, а умови "лайно" і владі простіше обізвати інших, ніж визнати свою некомпетентність і піти у відставку. Але, але, але ...
18.02.2026 14:20 Відповісти
+6
Чверть століття тому я був заробітчанином в Штатах.Жив у Нью-Йорку,на Грінпоінті,польському районі де багато було пуерторіків та інших "спанішів".Шоста ранку,я з торбою біжу на сабвей на роботу,а він,пуерторік,вже виліз на ганок з пивом,слухає музон і в носі всіх мав.Він,його баба,купа дітей - ніхто не працює,всі на допомозі,на талонах на їжу,одяг.Для нього то рай земний,він про краще і не мріє,а для мене як і для моїх земляків втрата роботи то трагедія...Отаке от різне відношення до життя,до праці і цього не зміниш...Так що не треба Європі нарікати на українців...
18.02.2026 17:23 Відповісти
Нам радіти, що українці під час війни, коли економіка України ледь дихає, працюють на економіку Німеччини?
18.02.2026 12:58 Відповісти
за співвітчизників радіють або заздрять їм залежно від смальця в голові виховання
18.02.2026 15:01 Відповісти
ЗеВлада не забезпечила свій нарід гідною працєю, зарплатнєю тому податки платимо Німеччині, про безпеку взагалі нема мови, влада не думала ні про экономику, ні про громадян та проміняла все це на шашліки та асфальт.
18.02.2026 15:49 Відповісти
Вологодський, харрош на свого путлєра жалітися на українському сайті. Переміщуйся на страна, ..с..у.
19.02.2026 00:08 Відповісти
В тебе ПМС чи бухая?
19.02.2026 16:20 Відповісти
давайте почнем з того хто зевладу обрав
віддали власну країну на розграбування, покинули її в біді, яку самі створили, щоб працювати в іншій державі і мати низький статус біженця
мрії українчиків збулись
19.02.2026 08:41 Відповісти
Я не обирав Зе&Со, голосував за Пороха, чекав наступні вибори але марно, після початку війни бачу що країна без майбутнього, тому будую своє життя з нуля в іншій країні. Я покинув в Україні бізнес, майно, друзів статус біженця залежить від людини, людина сама собі будує статус: мова, праця, праця...
19.02.2026 16:26 Відповісти
Якщо ти " все покинув в Україні" і тебе ніщо не пов'язує із нею, ти навіщо тут галіматью антиукраїнську розповсюджуєш?
19.02.2026 19:21 Відповісти
В тебе ПМС чи знову бухая?
19.02.2026 20:14 Відповісти
У нас "пакувальники" зароблять в десятки, а то і в сотні раз більше
18.02.2026 13:33 Відповісти
Абсолютно вірно, так і є
18.02.2026 14:25 Відповісти
Мабуть справа у мотивації. Чомусь за 400 євро не бажають працювати так само як за 2500 евро..
18.02.2026 19:03 Відповісти
Це також ... тут ви праві.
19.02.2026 16:40 Відповісти
У порівнянні з чумардосами, яким тільки дай-дай, то так.
18.02.2026 16:00 Відповісти
"Темпи працевлаштування українських біженців у Німеччині ..."

То вже не "біженці", а ЕМІГРАНТИ! І буде їх ще більше і не тільки в Німеччині , бо ЛІДОР з мародерським оточенням взяли курс на спалення Неньки в полум'ї нескінченої війни , щоб не було де відповідати за свої злочини ... так часто буває , коли злочинці влаштовують пожежу, щоб замісти сліди злочину!
18.02.2026 16:38 Відповісти
Можливо вже майбутні мешканці з ВНЖ, бо звідси ніхто не планує повертатися в "країну мрій". Звісно якщо німці примусово не відправлять як в 1946 році.
18.02.2026 19:44 Відповісти
