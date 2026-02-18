Безкоштовне навчання та грант для малих агробізнесів: відкрито набір на проєкт SEED 5.0

Українські мікро- та малі підприємства аграрного сектору мають можливість отримати безкоштовне навчання та грант у розмірі 100 тис гривень у рамках проєкту SEED 5.0.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Глобальний договір ООН в Україні вже п’ятий рік поспіль реалізує освітньо-грантовий проєкт SEED, який допомагає власникам мікро- та малого бізнесу масштабувати свою справу або запустити новий проєкт в агросфері з нуля.

Учасники програми отримують:

  • безкоштовне онлайн-навчання з питань інвестування, маркетингу, розробки бізнес-плану та інших ключових тем;
  • відкриті лекції від провідних бізнес-лідерів;
  • можливості для нетворкінгу з підприємцями з різних регіонів України;
  • гранти по 100 000 гривень для 10+ найкращих проєктів.

Участь у проєкті можуть взяти:

  • підприємці, які вже ведуть малий або мікробізнес в аграрній сфері чи суміжних напрямках (фермерство, агротехнології, агротуризм, гастрономія та переробка, органічна продукція, очищення води тощо);
  • особи, які планують реалізувати нову бізнес-ідею в агросфері або суміжній галузі з нуля;
  • учасники віком від 18 років.

Для подання заявки необхідно заповнити анкету та додати посилання на презентацію бізнес-ідеї. Кінцевий термін подання заявок – 3 березня 2026 року.

Презентацію можна підготувати в одному з таких форматів:

  • PowerPoint (максимум 5 слайдів);
  • відео тривалістю до 2 хвилин;
  • текстовий документ обсягом до 2 сторінок.

Як повідомлялося, Європейський банк реконструкції та розвитку затвердив програму технічного співробітництва New Horizons, спрямовану на стимулювання інноваційних інвестицій в агропродовольчий сектор України.

Проєкт покликаний стати одним з ключових інструментів для відновлення національної економіки та прискорення євроінтеграції українського аграрного бізнесу. Програма орієнтована на підтримку компаній, які впроваджують сучасні технології у виробництво харчових продуктів і сільськогосподарську діяльність.

