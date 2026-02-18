Третина політичних партій в Україні не подала звіти про доходи за четвертий квартал, – НАЗК

131 політична партія із 400 зареєстрованих в Україні не подали звіти про майно, доходи, витрати й зобов'язання фінансового характеру за четвертий квартал 2025 року до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Водночас, як повідомили в НАЗК, кількість партій, які подають фінансову звітність упродовж 2024-2025 років, стабільно зростає.

Подання звітів

Як повідомляється, в першому кварталі 2025 року звітність подали 253 політичні партії, у другому – 265, а в третьому кварталі – 266.

За четвертий квартал показник зріс до 269 політичних партій, які подали звіти у встановлений законодавством строк.

Водночас кількість політичних партій, які не подають звітності, поступово зменшується: зі 188 політичних партій у першому кварталі 2024 року до 130-140 політичних партій – у другій половині 2025 року.

Відповідальність за неподання звітності

Відповідно до ч. 20 ст. 17 закону "Про політичні партії в Україні", НАЗК зобов'язане протягом 10 календарних днів із дня завершення строку на подання політичними партіями звітів оприлюднити на своєму офіційному сайті перелік політичних партій, які не подали звіти у визначений строк.

Окрім того, НАЗК має забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законом.

За неподання звітів передбачена відповідальність згідно зі ст. 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це, зокрема, накладення штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5100 до 6800 грн.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами перевірки звітів політичних партій у 2025 році виявило порушення в 279 звітах, тоді як у 2024 році порушення знайшли в 724 звітах. При цьому фінансові порушення торік було встановлено у 100 звітах, тобто майже в кожному третьому документі.

У листопаді 2025 року Національне агентство з питань запобігання корупції завершило 78 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. Порушення виявлено в кожній перевіреній декларації.