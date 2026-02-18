Гривня впала до нового історичного мінімуму щодо євро: Нацбанк встановив офіційний курс на четвер (оновлено)
Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара і опустився до нового історичного мінімуму щодо євро.
За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на четвер, 19 лютого, на рівні 43,2920 грн/$, порівняно із 43,2577 грн/$ у середу. Нагадаємо, 19 січня він оновив історичний мінімум, опустившись до 43,4130 грн/$.
Водночас курс гривні до євро знизився ще на 9 копійок – до 51,2577 грн за євро. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 11 лютого, коли курс опускався до 51,2517 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль