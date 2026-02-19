Чому рахунки за світло збільшились попри відключення: У ДТЕК назвали чотири причини

Існує кілька причин, чому нарахування за електроенергію у січні могли зрости попри триваліші відключення світла

Про це генеральний директор компанії Yasno (входить до групи ДТЕК) Сергій Коваленко повідомив у Facebook.

Він зауважив, що у листопаді минулого року 54% киян зменшили споживання електроенергії, а у грудні – вже 62%. Водночас частка тих, хто збільшив споживання, становила 26% та 21% відповідно.

Однак у січні лише у 38% киян споживання електроенергії зменшилось, натомість у 41% – зросло, попри те, що відключень було більше.

"Це корелює з двома обставинами: тривалими сильними морозами та масованими обстрілами енергосистеми. Фактор температури, попри брак електроенергії, тут є сильнішим за фактор економії, і це зрозуміло. Бо у стресі раціоналізація відходить на другий план", – зазначив гендиректор Yasno.

За словами Коваленка, існує чотири основних причини, чому нарахування за електроенергію могли збільшитися.

Зокрема, саме часті відключення можуть призводити до підвищеного споживання електроенергії побутовою технікою.

"Перша причина: пусковий струм. Після появи світла електродвигуни холодильників, насосів та іншої техніки споживають у 3-7 разів більше під час запуску. Якщо це відбувається кілька разів на день, сумарне споживання зростає", – пояснив гендиректор Yasno.

Він додав, що друга причина це особливості індивідуального споживання.

"Комусь достатньо, коли з’являється світло приготувати їжу і випрати речі один раз, а хтось вмикає все. Плюс у кожного різної потужності зарядні пристрої, які зараз постійно заряджають", – зауважив Коваленко.

Третя причина, за його словами, – невчасна передача показань лічильника.

"Якщо їх не передавати щомісяця, нарахування йдуть за середнім споживанням. Навіть під час відключень показання потрібно передавати вчасно", – зазначив топменеджер.

Крім того, на нарахування може вплинути несправність лічильника – це четверта причина.

"Буває й таке, що лічильник (як і будь який інший пристрій) зламався і показує зависоке споживання чи відбувся якийсь збій, після якого нарахування відбулося по середньому. У такому випадку є сенс звернутись до ОСР для перевірки технічної справності лічильника і перерахування обсягів спожитої електроенергії", – пояснив Коваленко.

Відтак, за його словами, нарахування за електроенергією не мають прямого зв’язку з тривалістю відключень.

"Збільшення платіжки – це не парадокс "немає світла – більше платимо", а результат морозів, концентрованого споживання в години живлення та індивідуальної поведінки. Кількість годин із електроенергією не дорівнює обсягу спожитих кВт-год. Чим тепліше, тим нижчими ставатимуть платіжки, особливо, якщо буде більше світла та менше обстрілів", – підсумував гендиректор Yasno.

Як повідомлялося, раніше перший віцепрем’єр - міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що за умови відсутності нових пошкоджень енергетичних об’єктів і підвищення ефективності роботи сонячних електростанцій, до кінця лютого можливо зберегти режим відключень електроенергії для населення обсягом 3-3,5 черги з шести.

тарифи (1465) комунальні послуги (357) електроенергія (4675) відключення світла (850)
Ну шо воно меле? Пусковий струм, тобто запуск двигунів та інших споживачів електроенергії триває кілька секунд, нехай 5-10, не більше, нехай світло вимикають 5 разів на день, вийде що пусковий момент по всім споживачам буде не більше 1 хвилини.
Найвеличніший ЗЕбанько наврав собі в команду виключно дебілів і ідіотів.
показати весь коментар
19.02.2026 13:46 Відповісти
Найвеличніший ЗЕбанько наврав собі в команду виключно дебілів і ідіотів.
І цинічних потвор.
показати весь коментар
19.02.2026 14:12 Відповісти
розкажи про це інверторному компресорові , який працює постійно , але після вимкнення -ввімкнення обов'язково працюватиме на повну потужність аж поки система не набере визначену температуру . Ну і це не тільки холодильників стосується . Ба - більше , у мене будинок працює через інвертора , то збільшення витрат електроенергії взагалі не побачив, бо витрати на інвертор постійні і до того були , а у будинкові все працює без огляду на вимкнення .
показати весь коментар
19.02.2026 17:49 Відповісти
А в мене інвертор на 2хкімнатну квартиру, правда э газ, так у мене стало менше по лічильнаку.
показати весь коментар
19.02.2026 19:20 Відповісти
Добре що ти вже заспокоївся щодо "пускових струмів " , щодо "стало менше" - співчуваю , з часом все наладиться , українці і не таке переживуть , нині багато хто почав обігрівати квартитри автономками , безпечніше аніж газом .
показати весь коментар
19.02.2026 19:37 Відповісти
У мене якраз те саме інвідуальне газове опалення. А зважаючи на уроки 2000 року, коли йшов дощ під час морозу а льод, який намерз на дротах і вони падали, лишаючи людей світла, котрого не було майже місяць, поки йшов ремонт та відновлення ліній електроживлення, я купив котел "Атон", у нього італійська автоматика, незалежна від єлектрики, і мені , чесно кажучи, по барабану, вимкнули світло чи ні. А на освітленні квартири я використовую зарядну станцію "Анкер" і автоматику, яка при відключенні світла перемикається на "Анкер", який забеспечує мене освітленням і різними кориснимми штуками як стіралка, різні роутери , інтернетприставки до трьох моїх ТВ, двох компютерів. Ну а холодильник, мікрохвильйовку і бойлер при відключенні світла я не використовую, вони багато потребують. До речі, наразі сижу без світла, і замість інтернету від укртелекому користуюсь Киевстаром, у мене хитрий роутер, який також автоматично перемикає операторів інтернету, коли на базовій станції укртелекому сядуть АКБ і пропадає сигнал. Так що не напружуйся ти так, нервові клітини не відновлюються.
показати весь коментар
20.02.2026 08:19 Відповісти
З чого ти взяв що я напружую свої нервові клітини стосовно тебе ? Ти мені батько , син , чи далекий родич ? (( А своє перемикання між операторами інтернетпослуг залиш собі , я вже у таке награвся , зараз вистачає старлінку .
показати весь коментар
20.02.2026 17:03 Відповісти
Нехай Бог милує від такого недолугого родича... Так що, синку, читай мій попередній пост, а краще вивчи його на память.
А старлінки адекватні , не ЗЕбануті українці передають на допомогу ЗСУ, а самі натомість користуються простими засобами. Чи тобі віра в непогрішимого блазня, який намагався намагався продати ***** Україну не дозволяє це робити?
показати весь коментар
21.02.2026 08:34 Відповісти
За синку у 68 дякую тобі , батьку (( Що там у тебе читати коли ти не розумієш різниці між автономним обігрівом та індивідуальним опаленням і втираєш мені за Атон , який у мене гріє будинок площею 230 метрів. До речі "італійська автоматика" має назву - євросіт 630 , я її сам собі регулюю за потреби )) Про адекватність , телепню старий , розкажеш тим у кого є оптичний інтернет , а от коли альтернативи київстарівському "за всі гроші світу пару гіг на місяць " немає як у тебе , а працювати потрібно, то краще заціпся і не розказуй кому що робити . Сам скільки старлінків на ЗСУ відіслав , патріоте ? Он зарядну станцію купив , а міг за неї мінімум штук п'ять старлінків придбати військовим , що ж так дрібненько здриснув ? ((
показати весь коментар
22.02.2026 13:55 Відповісти
По перше за логікою цього тридвараса
якщо вимкнути світло то споживання виросте до нескінченності, по друге індівідуальності вони такі індівідуальні🤷🏻по трете а раніш всі спали біля лічильника щоб передати вчасно показання по четверте ті лічильники взагалі поламані😤то міняй довбню лічильники то ваша парафія. А якщо серезно то може годі сову на глобус натягувати він вже в ній ге тримаеться😭
показати весь коментар
19.02.2026 17:55 Відповісти

