Чому рахунки за світло збільшились попри відключення: У ДТЕК назвали чотири причини

Існує кілька причин, чому нарахування за електроенергію у січні могли зрости попри триваліші відключення світла.

Про це генеральний директор компанії Yasno (входить до групи ДТЕК) Сергій Коваленко повідомив у Facebook.

Він зауважив, що у листопаді минулого року 54% киян зменшили споживання електроенергії, а у грудні – вже 62%. Водночас частка тих, хто збільшив споживання, становила 26% та 21% відповідно.

Однак у січні лише у 38% киян споживання електроенергії зменшилось, натомість у 41% – зросло, попри те, що відключень було більше.

"Це корелює з двома обставинами: тривалими сильними морозами та масованими обстрілами енергосистеми. Фактор температури, попри брак електроенергії, тут є сильнішим за фактор економії, і це зрозуміло. Бо у стресі раціоналізація відходить на другий план", – зазначив гендиректор Yasno.

За словами Коваленка, існує чотири основних причини, чому нарахування за електроенергію могли збільшитися.

Зокрема, саме часті відключення можуть призводити до підвищеного споживання електроенергії побутовою технікою.

"Перша причина: пусковий струм. Після появи світла електродвигуни холодильників, насосів та іншої техніки споживають у 3-7 разів більше під час запуску. Якщо це відбувається кілька разів на день, сумарне споживання зростає", – пояснив гендиректор Yasno.

Він додав, що друга причина – це особливості індивідуального споживання.

"Комусь достатньо, коли з’являється світло приготувати їжу і випрати речі один раз, а хтось вмикає все. Плюс у кожного різної потужності зарядні пристрої, які зараз постійно заряджають", – зауважив Коваленко.

Третя причина, за його словами, – невчасна передача показань лічильника.

"Якщо їх не передавати щомісяця, нарахування йдуть за середнім споживанням. Навіть під час відключень показання потрібно передавати вчасно", – зазначив топменеджер.

Крім того, на нарахування може вплинути несправність лічильника – це четверта причина.

"Буває й таке, що лічильник (як і будь який інший пристрій) зламався і показує зависоке споживання чи відбувся якийсь збій, після якого нарахування відбулося по середньому. У такому випадку є сенс звернутись до ОСР для перевірки технічної справності лічильника і перерахування обсягів спожитої електроенергії", – пояснив Коваленко.

Відтак, за його словами, нарахування за електроенергією не мають прямого зв’язку з тривалістю відключень.

"Збільшення платіжки – це не парадокс "немає світла – більше платимо", а результат морозів, концентрованого споживання в години живлення та індивідуальної поведінки. Кількість годин із електроенергією не дорівнює обсягу спожитих кВт-год. Чим тепліше, тим нижчими ставатимуть платіжки, особливо, якщо буде більше світла та менше обстрілів", – підсумував гендиректор Yasno.

Як повідомлялося, раніше перший віцепрем’єр - міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що за умови відсутності нових пошкоджень енергетичних об’єктів і підвищення ефективності роботи сонячних електростанцій, до кінця лютого можливо зберегти режим відключень електроенергії для населення обсягом 3-3,5 черги з шести.