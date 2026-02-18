Google працює над аналогом Face ID від iPhone для своїх нових смартфонів

Компанія Google розробляє покращену технологію розблокування обличчя як для сімейства смартфонів Pixel 11, так і для майбутніх ноутбуків Chromebook.

За словами джерел, ця ініціатива має внутрішню кодову назву Project Toscana, а технологія працюватиме без будь-яких додаткових видимих ​​датчиків на телефонах Pixel, передає GSM Arena.

Поки незрозуміло, чи використовує вона інфрачервоний порт, як iPhone, але якщо так, то інфрачервоні датчики приховані під дисплеєм.

Переваги технології

Утім, таке розблокування за обличчям працює так само добре як при слабкому навколишньому освітленні, так і при денному світлі.

Як зазначається, нова технологія Google працює так само швидко, як і Face ID від Apple на iPhone.

На відміну від iPhone, Pixel також мають сканер відбитків пальців, але наявність високоякісної альтернативи розблокуванню таким чином, яка працює незалежно від навколишнього освітлення, буде перевагою.

