Ціни на нафту продовжують зростати на тлі побоювань щодо конфлікту між США та Іраном
19 лютого ціни на нафту підвищилася, оскільки США та Іран намагалися знизити напруження під час перемовин щодо ядерної програми Тегерана, водночас нарощуючи військову активність у стратегічному нафтовидобувному регіоні.
Про це повідомляє Reuters.
Ф'ючерси на Brent додали 24 центи, або 0,3%, піднявшись до $70,59 за барель станом на 04:15 за Гринвічем, а американська нафта West Texas Intermediate (WTI) зросла на 28 центів, або 0,4%, до $65,47 за барель.
Обидва індекси напередодні закрилися з ростом понад 4%, досягнувши найвищих рівнів закриття з 30 січня.
За словами аналітиків ANZ, головною загрозою для ринку нафти залишається можливість порушення судноплавства в Ормузькій протоці в разі загострення напруги. Через цю водну артерію проходить близько 20% світового споживання нафти.
"Напруга між Вашингтоном і Тегераном залишається високою, але переважає думка, що повномасштабний збройний конфлікт малоймовірний, тому ринок обирає вичікувальну позицію", ‒ зазначив Хіроюкі Кікукава, головний стратег Nissan Securities Investment.
Іран повідомив про заплановані пуски ракет у районах на півдні країни в четвер. Водночас США розмістили військові кораблі поблизу Ірану, а віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон розглядає, чи продовжувати дипломатичну взаємодію з Тегераном, чи обрати "інший варіант".
Як повідомлялося, російські нафтовидобувні компанії у 2025 році помітно скоротили темпи буріння ‒ показник опустився до найнижчого рівня за три роки. Це посилює ризики для зростання видобутку у 2026 році, оскільки західні санкції та зміцнення рубля суттєво зменшили доходи сектору.
Бурові установки в РФ подолали близько 29 140 км експлуатаційних свердловин ‒ на 3,4 % менше, ніж у 2024 році. Після рекордної активності на початку 2025-го спад розпочався у червні, а в грудні обсяги буріння впали приблизно на 16 % порівняно з тим самим місяцем попереднього року.
