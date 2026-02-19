Україна та США працюють над енергетичної угодою, планується співпраця за трьома напрямами, ‒ Шмигаль

Міністр енергетики України Денис Шмигаль провів зустріч із главою Міністерства енергетики США Кріс Райт. Під час перемовин обговорили перспективи подальшого енергетичного співробітництва між країнами та узгодили намір працювати над майбутньою енергетичною угодою.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Телеграм.

Планується взаємодія за такими напрямами:

Постачання американського скрапленого природного газу. Найдієвішим механізмом для цього розглядається Вертикальний газовий коридор — уже наявний маршрут, пропускну спроможність якого може бути додатково збільшено.

Використання української газотранспортної системи та підземних сховищ газу. Стратегічне партнерство в цій сфері здатне надати США розширені можливості для постачання СПГ у регіон, особливо з огляду на поступову відмову від російського газу.

Ядерна енергетика. Співпраця зі США в ядерному секторі має стратегічне значення, зокрема у впровадженні сучасних американських технологій. Україна зацікавлена в рішеннях, які пропонує американська ядерна галузь.

Як повідомлялося, на початку лютого перша партія американського скрапленого газу у 2026 році була доправлена до України. Поставку здійснено у партнерстві з польським державним концерном ORLEN. Близько 100 млн куб. м газу наприкінці січня доставили на термінал у польському місті Свіноуйсьце, після чого ресурс надійшов до української газотранспортної системи.