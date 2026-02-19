Єгипет виявив зацікавленість в українській пшениці: не завадив навіть Рамадан

Попри традиційне сезонне зниження активності під час священного місяця Рамадан, імпортери продовжують проявляти інтерес до закупівель зерна.

Зокрема, трейдери повідомляють, що Єгипет виявляє зацікавленість у придбанні української пшениці в найближчі тижні, інформує "УкрАгроКонсалт".

За даними трейдерів, на ринку фіксувався попит на закупівлю до 25 тис. тонн пшениці українського або чорноморського походження з вмістом протеїну 11,5% за ціною близько $250 за тонну C&F із поставкою в березні. Пшениця з вмістом білка 12,5% оцінювалася приблизно у $253 за тонну C&F із поставкою в лютому.

Трейдери зазначають, що під час Рамадану попит традиційно сповільнюється через зниження торгової активності в мусульманських країнах. Водночас стабільна потреба Єгипту в імпорті зерна підтримує інтерес до української пшениці та стримує більш суттєве падіння цін на чорноморському ринку.

Як повідомлялося, щомісячний експорт зерна з України за період із липня 2024 року по червень 2025 року в середньому становив 3,6 млн тонн, а з липня по грудень 2025 року знизився до 2,5 млн тонн.

Основними причинами такого скорочення стали повернення квот Європейського Союзу на агропродукцію, російські обстріли енергетичної, залізничної та портової інфраструктури, а також атаки на українські судна в портах і в Чорному морі.