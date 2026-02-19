Хакери зламали інтернет-магазин Нацбанку: частину персональних даних покупців могли викрасти
Офіційний інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України (НБУ) тимчасово недоступний унаслідок кібератаки на компанію-підрядника.
Як повідомила пресслужба Нацбанку у Facebook, зловмисники могли отримати доступ до персональної інформації користувачів інтернет-магазину: ім’я/прізвище, номер телефону, e-mail, адреса доставки нумізматичної продукції.
"Водночас жодні ваші фінансові дані – реквізити платіжних карток, інша конфіденційна інформація, пов’язана з банківськими операціями, не скомпрометовані", – наголосили в НБУ.
У Нацбанку попередили, що зловмисники можуть використати ці дані для фішингу, тому просять клієнтів інтернет-магазину бути пильними і нагадують, що співробітники Нацбанку:
- ️не надсилають листи з проханням підтвердити дані;
- ️не телефонують для уточнення інформації про платіжні картки;
- ️не просять оплатити замовлення альтернативними способами;
- ️не надсилають посилання для "термінової верифікації".
В установі також запевнили, що системи захисту даних та інформаційні системи самого Національного банку працюють у штатному режимі.
"Наразі вживаються необхідні заходи для з’ясування обставин інциденту та оцінки його можливих наслідків. Національний банк України спільно з постачальником послуг працює над усуненням наслідків інциденту", – додали в НБУ.
Там також запевнили, що архітектура кіберзахисту НБУ побудована з ізоляцією підрядників від критичних систем, тому цей інцидент на неї жодним чином не вплинув.
