Хакери зламали інтернет-магазин Нацбанку: частину персональних даних покупців могли викрасти

Офіційний інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України (НБУ) тимчасово недоступний унаслідок кібератаки на компанію-підрядника.

Як повідомила пресслужба Нацбанку у Facebook, зловмисники могли отримати доступ до персональної інформації користувачів інтернет-магазину: ім’я/прізвище, номер телефону, e-mail, адреса доставки нумізматичної продукції.

"Водночас жодні ваші фінансові дані – реквізити платіжних карток, інша конфіденційна інформація, пов’язана з банківськими операціями, не скомпрометовані", – наголосили в НБУ.

У Нацбанку попередили, що зловмисники можуть використати ці дані для фішингу, тому просять клієнтів інтернет-магазину бути пильними і нагадують, що співробітники Нацбанку:

  • ️не надсилають листи з проханням підтвердити дані;
  • ️не телефонують для уточнення інформації про платіжні картки;
  • ️не просять оплатити замовлення альтернативними способами;
  • ️не надсилають посилання для "термінової верифікації".

В установі також запевнили, що системи захисту даних та інформаційні системи самого Національного банку працюють у штатному режимі.

"Наразі вживаються необхідні заходи для з’ясування обставин інциденту та оцінки його можливих наслідків. Національний банк України спільно з постачальником послуг працює над усуненням наслідків інциденту", – додали в НБУ.

Там також запевнили, що архітектура кіберзахисту НБУ побудована з ізоляцією підрядників від критичних систем, тому цей інцидент на неї жодним чином не вплинув.

Де захист, хФьодоров???
19.02.2026 18:11 Відповісти
20.02.2026 05:59 Відповісти
тепер найвеличніший кібербезопаснік - міністр оборони

час брати лопату і йти на кладовище ...і не забути вібратор
20.02.2026 06:00 Відповісти
"роль кібербезпеки.." ну всі в курсє!
19.02.2026 18:24 Відповісти
Я з цього лузера угораю..в мене диплом КПІ ФІВТ, дипломна робота - супутникові системи наведення.. а курсові були по захисту мереж..
19.02.2026 21:20 Відповісти
тому що компанія підрядник брала дохєра грошей а використовувала двіжок друпала чи якоїсь іншої кмски, а дири там часто знаходять, або через якійсь модуль з бекдором...
19.02.2026 18:38 Відповісти
Хтось піз..в гроші на захисті сайту...
19.02.2026 19:59 Відповісти

