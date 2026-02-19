Громадські, тимчасові та суспільно корисні роботи: Державна служба зайнятості пояснила різницю

На сьогодні українцям, окрім постійної роботи, нерідко пропонують різні форми тимчасового працевлаштування.

Державна служба зайнятості пояснила різницю між різними видами таких робіт та розповіла про затребуваність кожного з цих напрямів.

Громадські роботи

Це тимчасова діяльність на користь місцевих громад. Замовники ‒ органи місцевої влади. Найчастіше включають соціальне обслуговування вразливих груп, екологічні заходи, благоустрій територій, упорядкування меморіалів.

Робочі місця створюються спеціально, можлива неповна зайнятість. Працівники отримують соціальні гарантії, період зараховується до страхового стажу. Максимальна тривалість ‒ 180 днів на рік. Цього року за направленнями служби до таких робіт долучилися 1,2 тис. осіб.

Суспільно корисні роботи

Роботи соціального та оборонного спрямування в умовах воєнного стану: ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, допомога ЗСУ та силам цивільного захисту, підтримка постраждалих від бойових дій, ремонт об’єктів життєзабезпечення, заготівля дров тощо.

Замовники ‒ військове командування разом із військовими адміністраціями. Доступні не в усіх регіонах. Також надають соціальні гарантії та зараховують до страхового стажу. За перший місяць 2026 року укладено 825 договорів, здійснено понад 6 тис. направлень..

Роботи тимчасового характеру

Найменш поширений вид. Замовляє місцева влада для заміни тимчасово відсутніх працівників або виконання термінових завдань. Середня тривалість цього року ‒ лише 6 днів. Найчастіше застосовувалися в торгівлі, ремонті автотранспорту, організації харчування, переробній промисловості. Також забезпечують соціальні гарантії та стаж. Цього року залучено 339 осіб.

Як повідомлялося, у січні цього року Державна служба зайнятості пропонувала клієнтам понад 1000 вакансій, де роботодавці, окрім гідної заробітної плати, забезпечували також житло. Загалом за місяць таких пропозицій із житлом від роботодавця було зареєстровано 1055.

На Єдиному порталі вакансій, крім стандартних фільтрів (вид зайнятості, галузь, очікувана зарплата), передбачено окрему опцію пошуку вакансій, де роботодавець надає житло.