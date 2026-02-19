Новий шлях на ринки ЄС: "Метінвест" поставив перший прокат на свій трубний завод у Румунії

Металургійний комбінат "Запоріжсталь" розпочав постачання гарячекатаного прокату на румунський завод Metinvest Tubular Iasi, який наприкінці 2025 року увійшов до складу групи "Метінвест".

Загалом від початку 2026 року відвантажено 22 тис. тонн продукції, а до кінця року планується поставити до 180 тисяч тонн, повідомляє пресслужба "Метінвесту".

Йдеться про гарячекатаний прокат із конструкційних марок сталі, сертифікованих за європейським стандартом EN 10025. Продукція призначена для виробництва прямошовних труб і профілів.

"Прокат із "Запоріжсталі" затребуваний серед європейських та українських трубників: щороку до 80% нашої металопродукції відвантажується саме для виготовлення прямошовних труб і профілів. Ми раді вітати румунських трубників у групі "Метінвест" та налагоджувати новий формат співпраці", – зазначив в.о. генерального директора підприємства Тарас Шевченко.

Він нагадав, що гарячекатаний прокат зі спокійних конструкційних сталей використовується у трубній галузі завдяки механічним властивостям, що забезпечують міцність і надійність виробів, стійкість до навантажень і роботу під тиском.

За словами генерального директора Metinvest Tubular Iasi Косміна Томи, прокат "Запоріжсталі" застосовується для виробництва круглих, профільних і прямокутних зварних труб, що відповідають стандартам EN 10219 та EN 10217. Така продукція використовується в енергетиці, геотермальній інженерії, будівництві та системах пожежогасіння.

Найбільшими споживачами труб румунського заводу є внутрішній ринок Румунії, а також компанії з Угорщини, Чехії, Польщі та Словаччини.

Як повідомлялося, "Метінвест" Ріната Ахметова ще до війни почав розбудовувати зв'язки між металургією України та ЄС. Для цього компанія придбала завод у Румунії: він дозволить завантажити роботою відразу два підприємства – в Яссах і Запоріжжі, а також допоможе у повоєнній відбудові: продукція заводу матиме попит не лише в ЄС, а буде затребувана й під час відновлення пошкодженої бойовими діями інфраструктури й промисловості України.