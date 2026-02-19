Махінації з ПДВ на сотні мільйонів гривень: БЕБ викрило масштабну схему на Одещині

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили та ліквідували незаконну схему ухилення від сплати податків в Одеській області.

Схему організувала група осіб, які окрім Одещини діяли і в Дніпропетровській області, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, через підконтрольні підприємства вони організували незаконне формування податкового кредиту за рахунок імпорту товарів народного споживання.

Для організації схеми вони задіяли цілу групу зареєстрованих на Одещині підприємств-імпортерів із загальним обсягом постачання товарів на суму 1,6 млрд грн, у тому числі податку на додану вартість на суму 269 млн грн.

"Надалі в документах змінювалася номенклатура товарів – фактично імпортована продукція відображалася як картон, будівельні матеріали або мінеральні добрива. Таким чином формувався фіктивний податковий кредит, який використовувався для зменшення податкових зобов’язань з ПДВ вигодонабувачами", – пояснили у БЕБ.

Щоб уникнути блокування податкових накладних, до реалізації схеми залучили 17 підприємств, які раніше були зареєстровані у Дніпропетровській, Харківській та Київській областях.

"Суб’єкти господарювання мали позитивну податкову історію, що забезпечувало безумовну реєстрацію податкових накладних. Крім того, на їх балансі перебували основні виробничі засоби, а діяльність була пов’язана з виробництвом продукції або оптовою торгівлею будівельними матеріалами (зокрема це були колишні заводи та виробничі підприємства)", – зазначається у повідомленні.

Однак наприкінці 2024 року – на початку 2025 року ці підприємства перереєстрували на інших осіб, а місце їх державної реєстрації змінили на Одеську область. Відтак, вони стали на податковий облік у Головному управлінні ДПС в Одеській області.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Детективи БЕБ встановили, що незаконно сформованим податковим кредитом користувалися окремі суб’єкти реального сектору економіки.

"Використовуючи такий податковий кредит, вони зменшували суму податку на додану вартість, що підлягала сплаті до державного бюджету. У результаті податкові зобов’язання з ПДВ були штучно занижені", – пояснили у пресслужбі Бюро..

У БЕБ додали, що наразі діяльність всіх задіяних у схемі підприємств заблоковано, а можливість використання залишку податкового кредиту зупинено.

"Наразі детективи здійснюють досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Встановлюється повне коло причетних осіб та розмір завданих державі збитків", – підсумували у пресслужбі Бюро.

Як повідомлялося, раніше детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочали досудове розслідування можливої незаконної діяльності телеграм-каналів із багатомільйонною аудиторією. Йдеться про ймовірні порушення податкового та фінансового законодавства їх власниками.